IMSA | Long Beach: Porsche per una nuova vittoria?

Riparte da Long Beach dopo una breve pausa la stagione dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. In California manca sempre meno per la prima Sprint Race da 1h e 40 della stagione dopo la Rolex 24 at Daytona e la 12h Sebring valide entrambe per la Michelin Endurance Cup.

IMSA Long Beach - Credits: Courtesy to IMSA

Porsche vs Porsche anche a Long Beach?

Porsche Penske Motorsport ha vinto in Florida entrambe le corse a disposizione. Nick Tandy/Felipe Nasr/Laurens Vanthoor guidano il campionato con 760p contro i 669 della Porsche ufficiale #6 Mathieu Jaminet/Matt Campbell/Kevin Estre ed i 587p dell’Acura #60 Meyer Shank Racing di Tom Blomqvist/Colin Braun/Scott Dixon.

Ancora zero podi al momento per Cadillac e per BMW che attualmente si consola con le due pole siglate da Dries Vanthoor. Niente di fatto, invece, per gli americani che lo scorso anno vinsero tra i muretti di Long Beach con l’equipaggio #01 Cadillac Racing composto da Renger van der Zande/Sébastien Bourdais.

Cadillac ha lottato a Sebring con Whelen Engineering Cadillac Racing #31 prima di commettere un piccolo errore strategico che ha consegnato la vittoria a Porsche Penske Motorsport. Invisibili, invece, le altre V-Series.R a partire dalla #10, ingiustamente sanzionata per un contatto con la Ferrari 296 GT3 #023 Triarsi Competizione.

Credits: Porsche

GTD protagoniste con le GTP

A Long Beach non avremo le LMP2 o le GTD PRO, quest’ultime torneranno a Laguna Seca a maggio. Protagoniste quindi le GTP e le GTD che inizieranno questo week-end la seconda fase del campionato dopo l’importantissima ‘36 ore della Florida’.

La Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #13 AWA di Orey Fidani/Matt Bell/Marvin Kirchhöfer/Lars Kern ha vinto a Daytona, mentre la temibile Mercedes AMG GT3 EVO #57 Winward Racing ha primeggiato a Sebring con Russell Ward/Phillip Ellis/Indy Dontje. Secondo acuto consecutivo tra i ‘bumps’ della Florida per l’auto texana che punta a confermarsi campione dopo il dominio imposto dodici mesi fa.

Russell Ward/Phillip Ellis sono al comando virtualmente della serie con 690p contro i 649p di Zacharie Robichon/Casper Stevenson/Tom Gamble, due volte in Top3 nelle prime due apparizioni del 2025 con l’Aston Martin Vantage AMR EVO GT3 #27 Heart of Racing.

Occhi puntati tra i muretti di Long Beach anche alla Lexus che ha vinto lo scorso anno con Vasser Sullivan. La compagine americana porterà in azione ancora una volta Jack Hawksworth/Parker Thompson #12, secondi a Sebring dopo una lunga lotta contro la Mercedes #57.

Menzione d’onore per Robert Wickens al debutto in IMSA WTSC dopo aver conquistato il titolo TCR nell’IMSA Michelin Pilot Challenge. Il canadese, paraplegico dopo il violentissimo impatto in quel di Pocono nella NTT IndyCar Series, guiderà la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #63 DXDT Racing in GTD insieme a Tommy Milner.

In via eccezionale spicca nell’entry list anche AO Racing con la propria Porsche 992 GT3-R e la riconoscibile livrea ‘Rexy’. Non ci saranno i titolari Klaus Bachler/Laurin Heinrich visti gli impegni al Paul Ricard nel GT World Challenge Europe Powered by AWS, al loro posto spiccano il belga Laurens Vanthoor ed il britannico Jonny Edgar.

Sabato 12 aprile il ‘Acura Grand Prix of Long Beach’ alle 23.05 orario italiano, live come sempre su IMSA.com ed IMSA TV anche su YouTube. L’evento non si terrà domenica vista la presenza in pista della NTT IndyCar Series.

Luca Pellegrini