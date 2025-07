WorldSBK | Balaton Park, sorpresa Lowes al venerdì: "Ogni pista va bene, sono su una Ducati"

Se c'è una sorpresa nella prima giornata di prove libere WorldSBK al Balaton Park, quella è Sam Lowes. Il pilota inglese continua la sua stagione in ascesa con la Ducati, a sua detta la moto migliore dell'intera griglia.

Sam Lowes il più veloce delle Ducati

Nel venerdì ungherese del WorldSBK si è visto un ottimo Toprak Razgatlioğlu in grado di poter essere un avversario difficile da battere anche su un nuovo circuito come Balaton Park. Tuttavia, un altro pilota si è mostrato in grande forma in questa giornata, ovvero Sam Lowes. Il pilota inglese, che corre con il team clienti Elf Marc VDS Racing Team, è stato il pilota più veloce, la prima giornata in vetta alla classifica. Nonostante sia solo venerdì, per Lowes è comunque un buon risultato, che lo mette in condizione di essere il primo avversario per Razgatlioğlu nel proseguo del fine settimana.

Una Ducati che fatta eccezione per Lowes, è sembrata leggermente in difficoltà, specialmente nella seconda sessione di prove libere. Soprattutto il factory team, con Álvaro Bautista e Nicolò Bulega anonimi nel corso di tutta la giornata. Non resta quindi che lavorare per trovare una soluzione alle criticità riscontrate per lanciare una sfida a Toprak Razgatlioğlu.

Lowes: “Ducati è la moto migliore”

Il pilota inglese ha commentato la sua giornata al termine della sessione:

La pista è bella, molti di noi ci hanno girato qualche settimana fa con la moto da allenamento ed è stato abbastanza piacevole. Io non ne ero troppo sicuro, ma sinceramente con la Superbike mi sono divertito un po' di più. Il grip era piuttosto basso, ma con una temperatura dell’asfalto molto alta. Era prevedibile, è buona quanto qualsiasi altra pista in quelle condizioni. Dal punto di vista del fondo non era male. Ci sono molti punti in cui un piccolo errore può rovinarti il giro, quindi non è facile. Nelle chicane cerchi di spingere un po' di più e finisci per andare lungo. Ci sono molte vie di fuga in cemento, quindi è facile lasciarsi andare un po'. Sulla carta sembrano esserci molti punti per sorpassare, ma dopo averci girato, penso sarà abbastanza difficile farlo in gara, comunque in generale è stata una giornata positiva.

Sam Lowes ha poi spiegato la fortuna di poter guidare una Ducati:

Ogni pista è un circuito Ducati, perché la Ducati è la moto migliore. Quindi ogni pista va bene per noi; oggi sono stato veloce, non penso troppo agli altri piloti, né mi interessa molto. Guardo solo a me stesso. Ci sono tanti piloti che la guidano in modo diverso e vanno comunque forte. Quindi, sì, se sei in sella a una Ducati, non puoi lamentarti troppo.

Federica Passoni

