FRECA | Barcellona: De Palo e Slater appaiati in testa alla classifica

Duelli ed emozioni a non finire al Circuit de Catalunya per l’ottavo round della Formula Regional European Championship by Alpine 2025. A Barcellona sono emersi vittoriosi Matteo De Palo ed Enzo Deligny nelle due gare disputate in un weekend che vede ancora un grande equilibrio in classifica con due piloti in testa a pari punti.

Gara 1: De Palo mette la quarta e supera Slater

La corsa del sabato ha visto trionfare De Palo con una prestazione di forza che ha permesso al pilota Trident di tornare in testa al campionato. Determinante per l’italiano, alla quarta vittoria in questa stagione, una partenza a razzo in cui è riuscito a sopravanzare il suo rivale Freddie Slater in pole, con il britannico della Prema che finirà secondo dopo una parte finale di gara in difesa su Pedro Clerot, terzo sulla monoposto di Van Amersfoort Racing.

Staccato di oltre quattro secondi troviamo Jin Nakamura (R-ACE GP) in quarta posizione solitaria, mentre nella lotta per la top 5 fa capolino il thailandese Nandhavud Bhirombhakdi (Trident). Seguono dietro Taito Kato ed Evan Giltaire con le vetture di ART Grand Prix, poi Rashid Al Dhaheri e Jack Beeton con le due monoposto di Prema mentre Kanato Le (ART Grand Prix) completa la top 10. Solo 12° Akshay Bohra (R-ACE GP) davanti ad un Dion Gowda (Van Amersfoort Racing) che vince la gara dei rookie, ritirato invece Enzo Deligny (R-ACE GP) dopo la rottura dell’ala anteriore nella partenza.

Credits: Formula Regional European Championship by Alpine

Gara 2: Deligny trionfa su Clerot, riaggancio in classifica

Il riscatto per Deligny arriva subito alla domenica dove conquista il successo in una gara segnata dalla partenza lanciata dietro Safety Car a causa delle condizioni della pista dopo la pioggia scesa nelle qualifiche e dall’incidente nel gruppo centrale che ha causato l’uscita di Giovanni Maschio (RPM) alla curva Caixa. Per il franco-cinese di ART Grand Prix, partito dalla pole, si tratta di un ritorno alla vittoria dopo la prima affermazione in gara 2 a Spa e con una grande difesa ai continui tentativi di Pedro Clerot, con il brasiliano della Van Amersfoort Racing che ha finito secondo subito dietro.

Completa il podio Akshay Bohra (R-ACE GP), segue Evan Giltaire (ART Grand Prix) davanti ad un Freddie Slater protagonista di un doppio sorpasso su Matteo De Palo e Michael Belov nella ripartenza all’esterno di curva 4 per agganciare il pilota Trident in cima alla classifica piloti. L’italiano chiuderà settimo senza riuscire ad attaccare il pilota di CL Motorsport proveniente dal Kirghizistan, dietro di lui completano la zona punti Taito Kato (ART Grand Prix), Hiyu Yamakoshi (Van Amersfoort Racing) e Jin Nakamura (R-ACE GP). Dion Gowda (Van Amersfoort Racing) concede il bis tra i rookie chiudendo in 16a posizione.

Credits: PREMA / X.com

Dopo questo weekend di gara a Barcellona, Slater e De Palo sono appaiati in testa al campionato piloti con 226 punti a testa (Freddie al momento è primo in virtù delle maggiori vittorie) mentre Deligny, grazie al successo in gara 2, ha agganciato Clerot al terzo posto con 198 lunghezze.

QUI trovate le classifiche complete di una Formula Regional European Championship 2025 apertissima nelle posizioni di testa: con queste premesse il paddock volerà alla volta del circuito di Hockenheim, in Germania, per la nona e penultima tappa della stagione in programma il 4-5 ottobre.

Credits: ACI Sport

Andrea Mattavelli