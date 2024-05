F1 | GP Miami, qualifiche: Verstappen in pole davanti alle due Ferrari

Max Verstappen conquista la pole position nel GP Miami portando a sei il computo stagionale di partenze al palo. Al fianco all'olandese della Red Bull scatterà la Ferrari di Charles Leclerc, con Carlos Sainz e Sergio Perez immediatamente alle loro spalle, e le due McLaren di Lando Norris eOscar Piastri a completare la terza fila.

MAX FA SEI

Pole position per Verstappen che, con il crono di 1:27.241, anche a Miami conferma di essere l'uomo da battere anche se non dominante come lui stesso ci aveva abituato a fare. Questo perchè la Ferrari, soprattutto con Charles Leclerc, ha dimostrato negli States di essere piuttosto in forma riuscendo a restare praticamente sempre in scia all'imprendibile olandese. I rimpianti in casa Ferrari sono rivolti prevalentemente nel Q3, dove il monegasco nel suo primo tentativo non è stato perfetto soprattutto nel T2, vanificando il vantaggio fin lì accumulato sul Campione del Mondo. Alla fine la P2 e la P3, di Carlos Sainz, autorizzano la Rossa a sognare il podio e, perchè no, provare ad inserirsi nella lotta per la vittoria.

TERZA FILA PER LA MCLAREN

Dietro al duo Ferrari troviamo Sergio Perez, beffato dallo spagnolo per soli 5 millesimi, e le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri che, anche grazie al robusto pacchetto di aggiornamenti portato dal team di Woking, sono ritornati ad occupare le posizioni a ridosso dei top team. Aggiornamenti che, di contro, non sembrano aver sortito lo stesso effetto per le due Mercedes che con Lewis Hamilton e George Russell si sono dovute accontentare della P7 e della P8 finali, davanti alla Racing Bulls di Yuki Tsunoda e alla Haas di Nico Hulkenberg che hanno chiuso la Top 10.

DELUDONO ALONSO E RICCIARDO

Ai margini della zona punti troviamo l'Aston Martin di Lance Stroll (11°), eliminato per un soffio dal Q2 ma davanti al suo compagno di squadra Fernando Alonso che scatterà solamente dalla P15 nella gara di domani. Alle spalle del canadese le due Alpine di Pierre Gasly (12°) ed Esteban Ocon (13°), che a Miami sono sembrate decisamente più competitive rispetto alle ultime uscite, e la Williams di Alexander Albon (14°) che precede proprio l'asturiano dell'Aston Martin. Chiudono lo schieramento la Kick Sauber di Valtteri Bottas (16°), Logan Sargeant (17°), Daniel Ricciardo (18°), che però scatterà dall'ultima posizione per effetto della penalità post Cina, la Haas di Kevin Magnussen (19°) e l'altra Kick Sauber di Guanyu Zhou.

Vincenzo Buonpane