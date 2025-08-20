IMSA | VIR: sarà la volta buona per Corvette?

Come sempre le ultime settimane del mese di agosto prevedono il round ‘GT Only’ dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship presso il VIRgina International Raceway. GTD PRO e GTD tornano in azione per l'ultimo evento Sprint del 2025 prima della 6h di Indianapolis e la Petit Le Mans.

IMSA: Corvette Racing cerca la prima vittoria del 2025

Tutti i marchi presenti in GTD PRO hanno vinto almeno una corsa quest'anno ad eccezione di Corvette Racing. Nonostante questo, l'auto #3 di Antonio Garcia/Alexander Sims, è al comando del campionato dopo l'avvincente sfida di Road America di inizio mese.

Lo spagnolo che ha già vinto un titolo in GTLM senza ottenere neanche un successo torna all'attacco insieme all'inglese dopo il quarto posto ottenuto ad Elkhart Lake nonostante un incidente.

La Corvette vanta 2254p contro i 2224p di Albert Costa (DragonSpeed Ferrari #81) ed i 2157p della Porsche 992 GT3-R #77 AO Racing di Laurin Heinrich/Klaus Bachler. Le tre vetture si preparano a battagliare senza esclusione di colpi da qui al round di Road Atlanta ad ottobre.

GTD: Lexus all'attacco della Mercedes

Duello invece in GTD tra la la Mercedes AMG GT3 EVO #57 Winward Racing e la Lexus RC F GT3 #12 Vasser Sullivan. Phillip Ellis/Russel Ward restano al comando del campionato a tre corse dalla fine con 2147p contro i 2035p dei rivali Jack Hawksworth/Parker Thompson.

Le due auto non si sono risparmiate in Wisconsin colpendosi a più riprese. La Lexus è stata penalizzata per una manovra scorretta ai danni della Mercedes, successivamente sanzionata dai commissari sportivi per aver provocato volontariamente un contatto con l'Aston Martin #27 Heart of Racing.

L'Aston citata di Tom Gamble/Casper Stevenson può essere una variabile impazzita nella corsa verso il successo ed inserirsi nella lotta per il titolo soprattutto nelle due restanti corse della Michelin Endurance Cup.

Occhi puntati al VIR anche sulla Chevrolet #63 DXDT Racing di Alex Udell e Robert Wieckens. Ultima apparizione del 2025 in IMSA WTSC per il canadese, iscritto per la prima volta in GT3 dopo aver trionfato nell'IMSA Michelin Pilot Challenge con BHA Hyundai.

Domenica la gara del VIR live su IMSA.TV come sempre, la durata sarà di 2h e 40 minuti come accaduto per gli ultimi due round tra CTMP e Road America.

Luca Pellegrini