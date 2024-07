Nel weekend di MotoGP del GP di Germania, Francesco Bagnaia porta a casa un terzo posto nella Sprint del sabato, chiudendo il podio dietro a Jorge Martín e a Miguel Oliveira. Il problema principale riscontrato dal ducatista è stato quello della gestione delle gomme, che hanno costretto il tre volte iridato a una gara più conservativa.

Inizio di gara esplosivo per Bagnaia

Scattato dalla quarta posizione sulla griglia, il pilota portabandiera Ducati una volta che i semafori si sono spenti è stato artefice di una partenza particolarmente lanciata, che lo ha portato a prendere la prima posizione in curva 1, approfittando della lotta tra Martín e Oliveira e iniziando a dettare il passo per il resto del gruppo. La gara del campione del mondo ha però preso una piega diversa dalle aspettative, nel momento in cui, durante il terzo giro, ha commesso un errore in curva 9 nel tentativo di conservare al meglio le proprie gomme, che finisce per costargli prima la posizione su Martín, che prende la testa della corsa, e poi in curva 13 anche su Oliveira, rilegandolo così in terza posizione.

Siamo partiti molto bene: appena ho visto che Miguel stava cercando di passare Martín sapevo che sarebbero andati lunghi, quindi mi sono preparato per andar dentro. La strategia era perfetta e stavo facendo un bel lavoro, purtroppo forse ho gestito troppo la gomma dietro per arrivare alla fine con ancora più gomma, ma Jorge secondo me l'ha capito e l'ha sfruttata subito per passarmi, anche perché uno o due giri dopo avrebbe fatto più fatica a superare per la pressione della gomma davanti. È stato un peccato e forse un mio errore non sfruttare di più, dato che quando passano un po' più di giri la prestazione delle gomme cala a tutti e non importa se l'hai gestita, se hai uno davanti fai fatica a superarlo proprio per la pressione della gomma davanti. Una volta che mi han superato tutti e due ho provato a recuperare e a ripassarli, ma in quel momento la gomma era veramente difficile da gestire.

Gara segnata dalla gestione della gomma anteriore

Tema delle gomme che si è rivelato cruciale per tutti i piloti nel corso dei quindici giri della Sprint, soprattutto per quanto riguarda la gestione della gomma anteriore. Questi problemi sono stati principalmente causati dalla configurazione della pista stessa, molto diversa rispetto alle altre del calendario europeo, che lascia la spalla destra della gomma più fredda, vista la prevalenza di curve a sinistra.

È stato questo a impedire a Bagnaia di recuperare le posizioni perse durante i primi giri, ormai impegnato a gestire la gomma e a non far alzare troppo la pressione dello pneumatico.

Questa non è una gran pista, non ha punti dove vai veloce, è molto stretta e non riesci a sfruttare le potenzialità della moto. Non riesci a scaldare le gomme, quindi è molto complicata, però devo dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Stamattina andavo molto forte, abbiamo perso la pole position per la bandiera gialla e abbiamo avuto due problemi in qualifica e non è stata una giornata dove tutto è filato liscio. Ad Assen era andato tutto molto bene, qui qualcosa di strano doveva succedere. Oggi più di così non potevamo fare.

Nonostante ciò, in casa Ducati sono stati portati elementi di aggiornamento sulla GP24 e si lavorerà ulteriormente in questa direzione, cercando di consentire al numero #1 di perfezionare ulteriormente il risultato conseguito in questa Sprint ed accorciare la distanza nel mondiale da Martín.

Lo step che abbiamo portato sulla moto oggi è stato abbastanza grosso e domani andremo ancora di più in questa direzione. Le condizioni cambieranno un'altra volta e questo lo rende ancora più difficile, perché oggi secondo me la pressione della gomma davanti si è alzata veramente tanto, ma domani non penso sarà un problema dato che danno dieci gradi in meno rispetto ad oggi e potrebbe essere un po' più gestibile, però dobbiamo fare un lavoro congiunto.

