F1 | Alpine, è ufficiale: Colapinto titolare anche nel 2026

Il 2026 sarà per Franco Colapinto un anno molto importante; l'argentino, infatti, per la prima volta sarà titolare in F1. Alpine ha comunicato oggi il rinnovo con il pilota di Buenos Aires, subentrato a Jack Doohan nel corso di questa stagione a partire da Imola, nonostante i risultati non certo esaltanti ottenuti fino ad ora.

La prima da titolare per Franco

La carriera di Colapinto in F1 era iniziata nel 2024, con i colori della Williams. L'argentino era stato chiamato dalla scuderia di Grove per sostituire Logan Sargeant nell'ultimo terzo di stagione, a partire dal Gran Premio d'Italia a Monza. Le prestazioni di Franco avevano subito attirato l'attenzione di diversi addetti ai lavori, nonostante a ben guardare ci fosse poco da esaltare. I botti di Interlagos prima e Las Vegas poi fecero sorgere i primi dubbi, e James Vowles decise di non continuare il rapporto al termine della stagione.

L'inverno del 2025 lo ha visto poi entrare, grazie anche ai munifici sponsor di origine sudamericana, nel mondo Alpine come terzo pilota, con solide prospettive di subentrare in corso d'opera a Jack Doohan. L'australiano, infatti, non è mai riuscito ad entrare in modo particolare nelle grazie di Flavio Briatore, nel frattempo divenuto team principal della scuderia, e la sua esperienza a Enstone ha avuto un tempo molto ridotto. Franco è tornato in pista da titolare a Imola e, pur non riuscendo a portare a casa nessun punto iridato fino ad ora, il team ha deciso di rinnovargli la fiducia in vista del 2026, annata cruciale per il Circus.

Colapinto: “Grato a Briatore e tutto il team”

Il pilota argentino ha ovviamente accolto con entusiasmo il rinnovo del contratto, e vuole continuare il suo percorso in F1 con il team di Enstone in quella che sarà una stagione che vedrà il debutto sulle vetture blu della power unit Mercedes.

Sono molto grato a Flavio e a tutto il team per la fiducia che hanno riposto in me, permettendomi di contribuire a far crescere il team in futuro. Sin dal mio debutto in Formula Uno, sapevo, date le circostanze, che sarebbe stata una grande sfida mantenere il mio posto in questo sport. È stato un percorso lungo e difficile, e sono molto orgoglioso dell'opportunità di correre nuovamente con questo team nel 2026, insieme a Pierre, che è stato un ottimo compagno di squadra e senza dubbio una persona da cui continuerò ad imparare.

Soddisfatto dell'accordo raggiunto anche il team principal Flavio Briatore, che ha sottolineato la crescita di Franco nel corso della stagione.

Ho seguito il percorso di crescita intrapreso da Colapinto e sono convinto che abbia tutte le caratteristiche per essere un top driver all'interno del nostro team. E' stata una stagione complicata per la nostra squadra, ma Franco e Pierre hanno dimostrato di essere in grado di progredire e di avere una grande professionalità. Grazie a questa line-up possiamo contare su un ottimo mix di velocità ed esperienza che ci potrà aiutare tanto nel corso della prossima stagione.

L'annuncio di Colapinto come titolare Alpine nel 2026 mette al proprio posto un ulteriore tassello, lasciando il secondo sedile Red Bull come unica incognita in vista della prossima stagione.

Nicola Saglia