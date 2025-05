FIA F2 | Imola, Sprint Race: domina Crawford, punti importanti per Fornaroli

Dominio firmato da Jak Crawford nella Sprint Race di Imola che ha aperto il quarto round stagionale di Formula 2. Lo statunitense del team DAMS ha colto il suo terzo successo in carriera nella categoria, approfittando di un ottimo start che gli ha permesso dapprima di sopravanzare il poleman Miyata e nel finale di contenere il ritorno di Lindblad alle sue spalle. A completare il podio Luke Browning, mentre grazie al settimo posto Leonardo Fornaroli sale in seconda piazza nella classifica generale.

Crawford domina davanti a Lindblad

E' stata una gara di testa gestita alla perfezione, quella che ha visto Jak Crawford trionfare nella Sprint Race di Imola. Nessuno è stato in grado di impensierire il passo del 20enne di Charlotte, a parte Linblad che nel finale ha tentato di avvicinarsi al leader chiudendo con un distacco di 1"1. Il quinto vincitore in altrettante gare conferma il grande equilibrio presente anche quest'anno in F2, con Crawford che grazie a questo successo sale a quota 30 punti in campionato, dunque a -23 da Verschoor, quest'ultimo autore di una gara anonima e costretto al ritiro nel finale. Ritomo Miyata non è riuscito a sfruttare l'opportunità di poter scattare dalla pole position, perdendo subito la testa e poi subendo gli attacchi da parte di Lindblad, Browning, Martins e Dunne.

Bene Fornaroli, Minì in rimonta

Note altalenanti per quanto riguarda gli italiani in questa Sprint Race F2 di Imola. Leonardo Fornaroli si è reso autore di una prova regolare, che lo ha visto chiudere in settima posizione andando a conquistare due punti che gli consentono di scavalcare Martì e di issarsi in seconda posizione nella classifica generale. Il piacentino non ha preso rischi, contenendo l'assalto del compagno Stanek nel finale e lanciandosi all'inseguimento di Miyata, dovendo però chiudere a soli tre decimi dal giapponese. La gara di Gabriele Minì è invece stata subito compromessa da un contatto con Martì avvenuto alla variante villeneuve nel corso del primo giro, in seguito al quale il siciliano è precipitato in P21. Da quel momento, il portacolori Prema si è reso autore di una bella rimonta, girando su un ottimo passo e chiudendo 16°: per lui domani servirà comunque una gara tutta all'attacco per poter sperare di entrare in zona punti.

Domani Beganovic in pole

Oltre al ritiro del leader del campionato Verschoor, da segnalare lo stallo al via di Meguetounif (partito poi dalla pit lane), mentre un testacoda di Cordeel al Tamburello nelle battute conclusive ha comunque scongiurato l'intervento della Safety Car, visto che il belga è comunque riuscito a ripartire. L'appuntamento con la Feature Race a Imola è per domani mattina, con Beganovic (oggi solo dodicesimo) che tenterà di valorizzare al massimo la pole ottenuta ieri davanti a Montoya e Martins.

Marco Privitera