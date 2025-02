WEC | Tolti i veli anche alla Ferrari 'gialla' #83 AF Corse

Dopo le auto ufficiali, è stata svelata la livrea 2025 per il FIA World Endurance Championship della Ferrari 499P #83 privata nuovamente portata in pista da AF Corse. Robert Kubica e Yifei Ye tornano protagonisti insieme per la prima volta a Phil Hanson.

La Ferrari #83 gialla torna in pista

La livrea riprenderà le linee distintive delle 499P che hanno trionfato alla 24 Ore di Le Mans nel 2023 e nel 2024. Cambia però la composizione dei colori con il ‘giallo' protagonista assoluto come accaduto nella passata stagione.

AF Corse si appresta per vivere il secondo anno con l'auto privata #83 nella top class del Mondiale. Il prototipo citato ha conquistato una vittoria assoluta nella Lone Star Le Mans 2024 e due successi di classe nella FIA World Cup for Hypercar Teams in quel di Imola ed ovviamente ad Austin.

Ferrari sarà ancora una volta l'unica casa insieme a Posche a garantire almeno un'unità privata per tutti i round del FIA World Endurance Championship.

Kubica e Ye si alterneranno ancora una volta al volante della Ferrari citata insieme a Phil Hanson che nel 2024 ha difeso i colori di Hertz JOTA Porsche. Il britannico, ex vincitore a Le Mans, nel Mondiale e nell'European Le Mans Series in LMP2 prende il posto di Robert Shwartzman, alfiere di PREMA nella NTT IndyCar Series 2025.

Gabriele Marazzi, team manager, ha affermato in una nota:

Siamo pronti a iniziare una nuova stagione nel FIA WEC. Nel corso dell’inverno abbiamo apportato qualche miglioramento alla composizione della squadra e alla luce del responso dei test pre-stagionali non vediamo l’ora di scendere in pista in Qatar. La stagione 2024 è stata decisamente positiva, nonostante fosse la nostra prima esperienza con una vettura privata nella classe regina del FIA WEC, ma l’obiettivo è di migliorarci ulteriormente e collezionare altri successi dopo quelli ottenuti a Imola e Austin.

#21 e #54 per VISTA AF Corse nel 2025

VISTA AF Corse rappresenterà Ferrari in LMGT3 come nella passata stagione. La differenza rispetto al 2024 è data dai numeri con la #21 che prende a tutti gli effetti il posto della #55 vincente nella 8h Bahrain dello scorso novembre con François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera.

La #54, invece, vedrà al via i confermati Thomas Flohr/Francesco Castellacci / Davide Rigon, tridente che ha saputo primeggiare nella 6h del Fuji. Due 296 GT3 saranno quindi regolarmente della partita, modello che al termine del 2024 ha ottenuto la considerevole cifra di 100 successi nella propria storia.

Il FIA World Endurance Championship inizierà ufficialmente nel week-end che ci apprestiamo a seguire con il Prologue. Successivamente, invece, dovremo attendere venerdì 28 febbraio per la 1812km del Qatar.

