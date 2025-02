WEC | Ferrari presenta la livrea della 499P

Ferrari ha presentato a Maranello la livrea della 499P pronta per l'edizione 2025 del FIA World Endurance Championship. Il prototipo italiano sarà protagonista per la terza volta nella serie a tempo pieno con due auto ufficiali.

Ferrari, pronta per dare battaglia

Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina sono confermati con l'auto #50 al top lo scorso anno in quel di Le Mans, mentre Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi si alterneranno ancora una volta al volante della gemella #51.

Ferrari insegue il titolo piloti e costruttori, obiettivo sfumato negli ultimi due anni. Il Cavallino Rampante sarà l'unica realtà dello schieramento insieme a Porsche a portare anche un'Hypercar privata, nuovamente affidata ad AF Corse. In questo caso ricordiamo però un piccolo cambio d'equipaggio con Phil Hanson al debutto accanto a Robert Kubica e Yifei Ye.

La 499P si appresta dunque per il terzo anno d'attività. Il progetto ha ottenuto per ora tre affermazioni, due a Le Mans ed una in Texas in occasione della 6h disputata al Circuit of The Americas (affermazione con la #83 AF Corse).

Un aggiornamento è stato apportato sulla vettura poco prima della 6h Interlagos. I tecnici della Rossa hanno quindi utilizzato il primo Joker dei cinque a disposizione per lo sviluppo dell'Hypercar.

Antonello Coletta, responsabile Ferrari per il FIA WEC e non solo, ha rilasciato in una nota:



Il 2025 ci vedrà per il terzo anno consecutivo protagonisti nella top class del FIA WEC con l’obiettivo di consolidare tutti i buoni risultati ottenuti fino a oggi, e soprattutto di essere ancora più consistenti e continui nei risultati. Nel corso delle precedenti stagioni abbiamo avuto degli alti e bassi dovuti al fatto che nel 2023 eravamo all’esordio, e che nel 2024 la squadra doveva continuare a progredire all’interno di una categoria nuova per noi. Abbiamo continuato questa fase di apprendimento e in questa stagione 2025 mi auguro di poter essere protagonisti per puntare al successo del campionato del mondo. Dobbiamo lavorare con umiltà perché in questo campionato ci confrontiamo con tanti costruttori, alcuni dei quali sono più esperti di noi essendo impegnati in questa categoria da molto più tempo. Abbiamo apportato parecchie modifiche alla nostra organizzazione e continuiamo a farlo: credo che abbiamo fatto un passo in avanti molto importante, in particolare, nella conoscenza tecnica della vettura. Ricordo infatti che lo sviluppo tecnico della 499P è avvenuto in tempi molto rapidi e serrati, prima del debutto in gara nel 2023: se avessimo avuto più tempo all’inizio avremmo potuto velocizzare questa fase di apprendimento, che invece abbiamo continuato durante le gare delle stagioni 2023 e 2024. Abbiamo quindi migliorato sia la conoscenza della vettura sia tutte le operazioni, in pista e a Maranello, dando prova di un percorso di crescita globale

Le Ferrari e tutti i protagonisti del FIA WEC si preparano ora per la tappa di Lusail che aprirà il campionato venerdì 28 febbraio. La settimana prima, invece, è previsto come sempre il Prologue, test collettivo importantissimo in vista dell'inizio delle ostilità.

Luca Pellegrini