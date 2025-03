MotoGP | Chi si rivede: Augusto Fernández sostituirà Oliveira in Texas

Troppi infortuni e non abbastanza piloti: l'inizio del 2025 per quanto riguarda Yamaha non è di certo stato fenomenale. Jonathan Rea si è infortunato a Phillip Island, mentre Miguel Oliveira a Termas de Río Hondo. A sostituire il portoghese in MotoGP ci sarà Augusto Fernández, che avrebbe dovuto correre al posto di Rea a Portimão. Al suo posto ci sarà Jason O'Halloran, pilota Yamaha nel EWC.

Ritorno in MotoGP per Augusto Fernández

La notizia era già nell'aria da giorni, ma oggi ne è arrivata l'ufficialità: Augusto Fernández sostituirà il nuovamente infortunato Miguel Oliveira nel Gran Premio delle Americhe sul tracciato del COTA. Lo spagnolo è reduce da due stagioni nella top class con la GASGAS prima di essere appiedato alla fine del 2024 dopo una stagione nella quale è stato messo in ombra da Pedro Acosta. Fernández, tester di Yamaha, salirà sulla M1 di Prima Pramac Yamaha al posto del portoghese e al fianco di Jack Miller. Ennesima sfortuna per Oliveira, il quale si infortuna nuovamente dopo un ultimo biennio costellato da cadute. A fare “crack”, questa volta, è la clavicola del #88 dopo il contatto con Fermín Aldeguer nella Sprint del Gran Premio d'Argentina. Per Fernández sarà un ritorno in MotoGP, proprio sul tracciato dove ha conquistato i primi punti in top class.

Valzer di piloti: debutto nel WorldSBK per Jason O'Halloran

Il nuovo ed imprevisto impegno di Augusto Fernández ad Austin ha lasciato vacante la seconda sella Yamaha nel WorldSBK per il secondo round stagionale a Portimão. Lo spagnolo, che avrebbe dovuto correre al posto di Jonathan Rea (ancora K.O. dopo il botto in Australia, ndr), ci sarà Jason O'Halloran. Il pilota australiano è tornato sulla scena mondiale dopo diverse stagioni passate con il marchio di Iwata nel British Superbike. Alla fine del 2024 O'Halloran ha firmato un contratto con YART per prendere il posto del neo-ritirato Niccolò Canepa per correre nel FIM EWC, il campionato mondiale endurance. Insieme a questa nuova avventura, O'Halloran ha ricevuto il ruolo di tester per il marchio giapponese nel WorldSBK, debuttando proprio il prossimo weekend. O'Halloran sicuramente conosce bene la Yamaha R1, avendola guidata sia in Gran Bretagna che nei test in preparazione alla 24h di Le Mans che si correrà in aprile. Ovviamente, le specifiche sono diverse e non ci saranno rassicurazioni sulla sua competitività fino a venerdì 28 marzo, giorno del suo debutto nel WorldSBK.

Valentino Aggio

Leggi anche: MotoGP | GP Argentina: weekend di infortuni, incidenti e squalifiche per Aprilia