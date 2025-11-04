Super Lap trionfa a Misano: Daniel Montebello campione GTC 2025, Arena chiude in crescita

La stagione 2025 del GTC si chiude con il botto per Super Lap Driving Academy & Race Team, che sul circuito di Misano conquista il titolo nella categoria Goodyear 992 GT3 grazie al successo di Daniel Montebello. Il pilota maltese ha infatti coronato un’annata da protagonista centrando la vittoria nel round finale e chiudendo così i conti nella classifica di classe. A completare il weekend perfetto per la scuderia siciliana anche la prestazione di Giovanni Arena, in costante crescita e autore di un promettente epilogo di stagione.

Montebello campione GTC e ad un passo dal doppio trionfo

Con il tempo complessivo di 3:29.011, Montebello si è imposto anche sul tecnico tracciato romagnolo, respingendo l’ultimo assalto degli avversari e assicurandosi matematicamente il titolo 2025 nella propria categoria. Il pilota della Porsche 992 GT3 ha poi sfiorato il bis nel Time Attack Italia, dove ha chiuso il campionato al secondo posto sia nella classe Supercar che nella classifica assoluta Street Series: un risultato comunque di grande prestigio, che lo proietta tra i protagonisti assoluti della stagione.

Arena sorprende e chiude con un’ottima top-10

Protagonista di un percorso di crescita continuo, Giovanni Arena ha portato a termine la sua prima stagione in pista con una prestazione solida anche a Misano. Il pilota e imprenditore siciliano ha chiuso in settima posizione nella combattutissima classe TFL 992 GT3 RS, confermando i progressi mostrati nelle ultime gare e avvicinandosi sempre di più ai riferimenti del compagno di squadra. Un traguardo che testimonia l’efficacia del lavoro svolto dal team anche sul fronte della formazione dei piloti emergenti.

Giovanni Arena in azione a Misano

Una stagione da incorniciare per Super Lap

Il 2025 si chiude dunque con un bilancio estremamente positivo per la squadra diretta da Walter Palazzo e Livia Magnano, capace di distinguersi per risultati sportivi ma anche per la qualità del supporto tecnico e formativo offerto ai propri piloti. Dalla costanza di Montebello al miglioramento di Arena, Super Lap si conferma realtà di riferimento nel panorama delle competizioni GT italiane e trampolino di lancio per talenti emergenti e piloti gentleman.

Walter Palazzo (Team Principal):

“Siamo davvero orgogliosi di questo titolo conquistato con Montebello, frutto di un lavoro corale svolto con grande passione. Ha dimostrato costanza, velocità e determinazione. Siamo molto contenti anche per Arena, che ha compiuto un percorso eccezionale al suo primo anno. Continueremo a lavorare con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per chi vuole crescere e competere ad alto livello nel motorsport.”

Con il titolo GTC ormai in bacheca e il podio nel Time Attack Italia, Super Lap guarda già al futuro con entusiasmo e determinazione, pronta a scrivere nuove pagine vincenti anche nella stagione 2026.