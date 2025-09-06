FIA F2 | Monza, Sprint Race: Fornaroli vince in casa, disastro Dunne

Leonardo Fornaroli vince la Sprint Race della F2 a Monza. Il pilota italiano di Invicta Racing ha ottenuto la sua quarta vittoria in campionato sul circuito di casa, davanti ad Arvid Linblad (Campos Racing) e Joshua Durksen (AIX Racing).

Buona anche la prestazione dell'altro italiano, Gabriele Minì, (Prema Racing), che partito quindicesimo ha rimontato fino al settimo posto.

Fornaroli sempre più leader

Dopo che un problema tecnico in qualifica gli aveva impedito di lottare per la pole, Fornaroli è partito terzo. Subito nel corso del primo giro ha passato Sami Meguetounif (Trident), per poi superare anche il leader Dino Beganovic (Hitech Grand Prix) nel corso dell'ottavo giro. Da lì non ha più mollato la testa della classifica fino al termine della gara.

Beganovic è poi scivolato al terzo posto, superato anche da Lindblad, ma nel finale ha ricevuto una penalità di cinque secondi per un'infrazione in regime di Virtual Safety Car. Lo svedese di Hitech è scivolato così al sesto posto, alle spalle di Richard Verschoor (MP Motorsport, bravo nella rimonta dalla quattordicesima posizione) e Roman Stanek (Invicta Racing). Minì e Luke Browning (Hitech Grand Prix) chiudono la zona punti.

Solo undicesimo Alex Dunne (Rodim Motorsport), che potrebbe anche arretrare a causa di alcune investigazioni. Il pilota irlandese è stato protagonista di due situazioni delicate: prima ha spinto fuori Kush Maini al Biassono, con l'indiano che è stato costretto al ritiro; successivamente è entrato a contatto con Sami Meguetounif alla Prima Variante, con i due che sono usciti nella ghiaia. Il pilota di Rodin ha quindi perso ulteriori punti in campionato, anche se domani partirà da una buona quinta posizione.

Le classifiche dopo la Sprint Race di Monza di F2

© Formula Motorsport Limited

Classifica FIA F2: Fornaroli 164, Verschoor 140, Crawford 137, Browning 126, Dunne 124.

Domani mattina si correrà la Feature Race, alle ore 09.45.

Alfredo Cirelli