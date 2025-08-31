F1 | GP Olanda, è Piastri vs Norris: la cronaca LIVE della gara

A Zandvoort è tutto pronto per il 15° appuntamento del Mondiale di F1 2025. Terminata la lunga pausa estiva, riparte da qui il duello iridato tra le due McLaren, con Oscar Piastri che deve difendere 9 punti di vantaggio in classifica su Lando Norris e lo farà oggi partendo dalla pole position conquistata ieri per 12 millesimi. Un bel colpo per Piastri, dato che Norris aveva comandato la classifica in tutti i turni di libere e si è ritrovato a doversi accontentare del secondo posto nel momento più importante.

McLaren dietro di sé oggi avrà il padrone di casa Max Verstappen, terzo e davanti a Isack Hadjar, che in Q3 ha tirato fuori dal cappello una magia che gli consentirà di partire dalla seconda fila davanti a George Russell e alle due Ferrari con Leclerc sesto e davanti a Lewis Hamilton.

Zandvoort passaggio chiave quindi per la lotta Mondiale e anche per altri duelli di classifica, come quello per il terzo posto in campionato tra Verstappen e Russell e come quello per il secondo posto tra i Costruttori con Ferrari che deve difendersi su Mercedes. Tutto con un occhio al cielo, visto che la pioggia potrebbe arrivare durante la gara. Scopriamo assieme come andrà il GP di oggi in questa lunga diretta.

Mattia Fundarò