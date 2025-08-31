F1 | GP Olanda, è Piastri vs Norris: la cronaca LIVE della gara
A Zandvoort le due McLaren partono dalla prima fila: Piastri dalla pole, Norris costretto a rispondere. Ferrari in terza e quarta fila.
A Zandvoort è tutto pronto per il 15° appuntamento del Mondiale di F1 2025. Terminata la lunga pausa estiva, riparte da qui il duello iridato tra le due McLaren, con Oscar Piastri che deve difendere 9 punti di vantaggio in classifica su Lando Norris e lo farà oggi partendo dalla pole position conquistata ieri per 12 millesimi. Un bel colpo per Piastri, dato che Norris aveva comandato la classifica in tutti i turni di libere e si è ritrovato a doversi accontentare del secondo posto nel momento più importante.
McLaren dietro di sé oggi avrà il padrone di casa Max Verstappen, terzo e davanti a Isack Hadjar, che in Q3 ha tirato fuori dal cappello una magia che gli consentirà di partire dalla seconda fila davanti a George Russell e alle due Ferrari con Leclerc sesto e davanti a Lewis Hamilton.
Zandvoort passaggio chiave quindi per la lotta Mondiale e anche per altri duelli di classifica, come quello per il terzo posto in campionato tra Verstappen e Russell e come quello per il secondo posto tra i Costruttori con Ferrari che deve difendersi su Mercedes. Tutto con un occhio al cielo, visto che la pioggia potrebbe arrivare durante la gara. Scopriamo assieme come andrà il GP di oggi in questa lunga diretta.
-
LA CLASSIFICA COSTRUTTORI: ZERO PESANTE PER FERRARI
Tra i Costruttori la Mercedes approfitta parzialmente del doppio ritiro della Ferrari - il primo da Montréal ‘24 e il primo da Stiria ’20 per doppio incidente: ora la Rossa ha solo 12 punti di vantaggio sulla Mercedes.
Dietro Williams mantiene il quinto posto grazie ai 10 punti conquistati da Albon che pareggiano il bottino di Stroll e Alonso. Ad Aston Martin però si avvicina la Racing Bulls, che è a 2 punti dal sesto posto e ha superato la Sauber. Haas si avvicina a questo gruppetto, Alpine invece è sempre più ultima, ferma a 20.
-
LA CLASSIFICA PILOTI: PIASTRI SCAPPA
Nella classifica Piloti Piastri approfitta del ritiro di Norris e scappa nel Mondiale andando a +34.
Verstappen consolida il terzo posto portando a 21 i punti di vantaggio su Russell: i due approfittano del ritiro di Leclerc che ora è a 54 punti dal terzo posto. Albon invece raggiunge Antonelli a quota 64 nel Mondiale, mentre Hadjar entra in top-10.
-
SFUMA LA QUINTA DOPPIETTA DI FILA DI MCLAREN
Per Piastri è la nona vittoria in carriera - al pari di Norris e del suo manager Mark Webber - ed è la settima vittoria stagionale.
Per McLaren con il ritiro di Norris è svanita la possibile quinta doppietta consecutiva che gli avrebbe permesso di pareggiare Ferrari (per 2 volte) e Mercedes (per 3 volte).
-
🎙 PIASTRI: "SEMPRE IN CONTROLLO"
È una bella sensazione, ho controllato la gara, Lando è stato sfortunato ma mi sono sentito sempre in controllo. Rispetto al '24 è stata una gara diversa, sono soddisfatto. Non ho cambiato nulla di speciale, ho cercato di migliorare dove possibile. Sono stato contento del passo fatto, siamo riusciti a gestire tutto bene, ringrazio il team. Ripartire così è positivo, cerchiamo di continuare così andando una gara alla volta.
-
🎙 HADJAR: "SURREALE"
Mi sembra surreale, la cosa più sorprendente per me è stata tenere il quarto posto, abbiamo sfruttato il ritiro di Lando per sua sfortuna. Sono felice di me stesso, non ho commesso errori e sono felice per i ragazzi. Questo è sempre stato l'obiettivo, è un primo passo, spero di ottenerne altri.
-
🎙 VERSTAPPEN: "BEL TRAGUARDO"
Non è stato semplice, ho dato tutto al via per recuperare, ho avuto uno spavento ma poi abbiamo fatto la nostra gara, non avevamo il passo della McLaren. Salire sul podio qui è un gran risultato, 2° è un bel traguardo.
Ho cercato di attaccare alla 3, poi sono arrivato con troppo slancio. Sapevo di avere la gomma più soft e ho cercato di sfruttarla.
-
72th
PRIMO PODIO IN CARRIERA PER HADJAR
Alla sua 15^ apparizione in Formula 1, Isack Hadjar ha conquistato il suo primo podio al termine di una gara eccezionale.
-
72th
IL MOMENTO DEL RITIRO DI NORRIS
-
72th
LA CLASSIFICA FINALE
Dietro ai tre del podio chiudono Russell, Albon, Bearman, Stroll, Alonso, Tsunoda e Ocon.
Clamorosa soprattutto la gara di Bearman e di Stroll. Alpine sfiora i punti con Colapinto 11°. Antonelli chiude solo 16° dopo la doppia penalità.
-
72th
🏆 OSCAR PIASTRI VINCE A ZANDVOORT: COLPO MONDIALE!
Oscar Piastri vince a Zandvoort e aumenta il suo vantaggio nel Mondiale!
Sul podio chiudono anche Max Verstappen e Isack Hadjar!
-
72th
ULTIMO GIRO A ZANDVOORT!
1"5 il gap tra Piastri e Verstappen, dietro Hadjar si è messo al sicuro su Russell ed è a un passo dal suo primo podio in carriera!
-
70th
PENULTIMO GIRO, PIASTRI OLTRE IL SECONDO
Due giri alla fine, Piastri prova a mettersi al sicuro e va fuori la zona DRS, così come Hadjar con Russell!
-
70th
PIASTRI COSTRUISCE UN BUON GAP
Oscar ha 9 decimi sul traguardo su Max, dietro Hadjar è subito fuori dal DRS e dovrà lottare contro Russell e Albon. Per Antonelli invece la penalità toglie le speranze di punti.
-
69th
PIASTRI RIPRENDE AL COMANDO, MAX VICINO
Ripartita ora la gara con Piastri che cerca di scappare e con Verstappen che è però molto vicino con la gomma soft a sua disposizione!
L'australiano resta comunque davanti, dietro Hadjar deve difendere il podio su Russell!
-
68th
SI RIPRENDE ALLA FINE DEL GIRO
Si riprende alla fine di questo giro!
-
68th
SECONDO RITIRO DI NORRIS
-
67th
NORRIS SEGNALA UNA PERDITA D'OLIO
Norris prima del ritiro segnalava una perdita d'olio: secondo ritiro stagionale per l'inglese, colpo pesantissimo per Piastri in ottica Mondiale quando mancano 5 giri alla fine.
-
67th
LA CLASSIFICA
-
67th
🚔 SC IN PISTA
SC in pista per il ritiro di Norris: colpo clamoroso per il Mondiale.
-
66th
🚨 CLAMOROSO! SI RITIRA NORRIS CON UN PROBLEMA!
COLPO DI SCENA CLAMOROSO! Lando Norris si ferma per un problema tecnico e con la vettura in fumo!
E adesso sul podio c'è Isack Hadjar!
-
65th
STROLL E ALONSO PASSANO GASLY
Stroll passa Gasly e sale in nona posizione, seguito poi da Alonso: Alpine perde i punti!
-
64th
PIASTRI SPEGNE LE SPERANZE DI NORRIS
Le due McLaren girano con lo stesso ritmo: Piastri ha ricostruito senza problemi il gap di 1"5 che c'era prima della SC.
1.12.781 per entrambi nell'ultimo giro.
-
63th
BEARMAN PASSA GASLY: INGLESE IN PIENA ZONA PUNTI
Bearman ora passa Gasly e sale in ottava posizione: ha 8" di ritardo su Antonelli che deve provare a costruire un gap di 15" per mantenere il settimo posto viste le penalità subite.
-
62th
🚨 ALTRA PENALITÀ PER ANTONELLI
5" di penalità per Antonelli per speeding in pit lane: si sommano ai 10" che aveva preso per il contatto con Leclerc.
-
62th
RED BULL PERDE OLTRE 1" AL GIRO
Verstappen ormai si è messo l'anima in pace avendo perso 3" in tre giri da Norris: l'olandese gira 1" più lento della McLaren, ma mantiene salda la terza posizione.
-
60th
PIASTRI ABBASSA ANCORA I TEMPI!
Che gara tra le due McLaren con Piastri che ora risponde con un 1.12.271 e riprende quei 7 decimi che Lando aveva recuperato nel giro precedente. 1"4 il gap tra i due adesso!
-
60th
NORRIS NEL DRS RISPONDE A PIASTRI
McLaren abbassa ulteriormente i tempi con Norris che fa un 1.12.379 contro l'1.12.9 di Piastri: l'inglese ora è nel DRS dell'australiano!
-
59th
GIRO FOLLE DI PIASTRI CHE HA GIÀ 1" DI GAP
1.13.119 per Piastri che ora ha già oltre 1" di vantaggio su Norris nel giro di lancio dopo la SC.
-
58th
🟢 RIPARTITI, PIASTRI CONTIENE NORRIS E PROVA A SCAPPARE
Ripartita la gara con Piastri che contiene Norris e cerca già di costruire di nuovo il gap che aveva prima della SC. Verstappen prova ad approfittare della gomma soft ma non riesce e resta terzo.
-
57th
LA SC RIENTRA A FINE GIRO
Pronti per ripartire, la SC torna ai box alla fine del giro dopo aver lasciato passare Sainz e Lawson che erano doppiati.
-
57th
🚨 PENALITÀ PER KIMI DOPO IL CONTATTO CON CHARLES
10" di penalità sono stati dati a Kimi Antonelli per il contatto con Leclerc.
-
56th
VERSTAPPEN DI NUOVO CON GOMMA ROSSA
I primi sette si sono fermati per una nuova sosta, con McLaren che ha montato un'altra hard nuova, mentre dietro da Verstappen a Antonelli hanno tutti gomma rossa.
Bearman e Stroll hanno una bella chance con gomma nuova perché davanti a loro Gasly, Alonso e Bortoleto hanno gomma usata.
-
55th
LA CLASSIFICA
-
54th
FORATURA PER ANTONELLI, DI NUOVO AI BOX
Kimi è rientrato ai box con una foratura e ora è tornato in pista settimo dietro ad Albon.
-
54th
SC IN PISTA: LECLERC OUT 🚔
Doppio ritiro per la Ferrari, con Leclerc che ha lasciato la vettura dopo curva 3: SC in pista e sosta gratis per quasi tutti i piloti.
-
53th
CLAMOROSO: CONTATTO TRA LECLERC E ANTONELLI, OUT CHARLES!
Ferrari aveva risposto alla Mercedes portando dentro Leclerc per coprirsi su Antonelli.
Il ferrarista aveva mantenuto il comando ma tra i due c'è stato il contatto in curva con Charles che va KO! Kimi era andato molto interno e ha preso Charles al posteriore.
-
52th
📦 DENTRO ANTONELLI PER LA SECONDA SOSTA
Ai box Kimi per la seconda sosta: gomma soft per l'italiano che va all'attacco della Ferrari che ora deve per forza rispondere. Kimi è ottavo al momento.
-
51th
🔀 ALONSO PASSA HULKENBERG
Alonso passa Hulkenberg in curva 11 all'esterno e si prende la 16^ posizione: riprende vita la gara dello spagnolo dopo la sosta di 10 giri fa.
-
51th
ANTONELLI A 2"1 DA LECLERC
Antonelli recupera altri 3 decimi a Leclerc: l'italiano è a 2"1 da Charles, che a sua volta ha 3" di ritardo da Hadjar.
-
49th
SERRATA LA LOTTA PER I PUNTI
La lotta per il nono-decimo posto è bella accesa: Stroll è nono a 14"6 da Albon e ha 2"5 su Ocon che ha una gomma vecchia di 48 giri. Stesso discorso per Bearman, 11° e vicinissimo al compagno, dietro di lui ci sono Tsunoda, Gasly, Colapinto, Bortoleto, Hulkenberg e Alonso.
-
49th
PIASTRI AUMENTA IL GAP
Piastri ora ha 1"7 di vantaggio su Norris: l'australiano sta gestendo molto bene la gara in testa con l'inglese che fatica ad accorciare.
-
48th
ANTONELLI RECUPERA SU LECLERC
Kimi sta recuperando terreno su Leclerc, con l'italiano che ora è a 2"5 da Charles e potrebbe avere una chance di giocarsi il quinto posto.
-
48th
📻 TEAM RADIO TRA SAINZ E IL MURETTO
Abbiamo 10" di penalità che sconteremo al pit stop.
Chi ha una penalità?! Io?!
Ce l'hai tu.
Non ci credo, stai scherzando? Questa è la penalità più stupida che abbia mai ricevuto.
-
47th
LECLERC ORMAI LONTANO DA HADJAR
Leclerc ha perso terreno da Hadjar dal quale ora dista 2"3: in salita la rincorsa al quarto posto.
-
45th
SEMPRE OLTRE IL SECONDO IL GAP TRA LE MCLAREN
Le due McLaren stanno facendo gara a sé: è sempre tra 1"1 e 1"5 il gap tra Piastri e Norris, l'inglese non riesce a entrare in zona DRS.
-
44th
GIRO VELOCE DI ALONSO
Alonso, che due giri fa si è fermato per un nuovo set di gomma dura, ha appena fatto il giro veloce in 1.13.719: l'asturiano è 17° dietro alle due Sauber.
-
43th
🚨 LECLERC-RUSSELL INVESTIGATO DOPO LA GARA
Questo sorpasso di Leclerc su Russell sarà investigato dopo la gara: voi cosa ne pensate?
-
43th
PIASTRI RISPONDE A NORRIS
Piastri risponde a Norris con un 1.13.965 e riporta il gap a 1"5 su Norris.
Dietro Antonelli sta facendo i suoi migliori tempi e sta recuperando terreno su Leclerc.
-
42th
⏱ GIRO VELOCE PER NORRIS
1.13.908 per Norris che sta forzando per provare a recuperare su Piastri: sempre tra 1"1 e 1"2 il gap tra i due!
-
41th
📻 CHIESTO LO SWAP A RUSSELL
Mercedes chiede lo swap a Russell: l'inglese, stupito, lascia strada libera ad Antonelli che ora è sesto.
-
40th
1"1 TRA PIASTRI E NORRIS
Lando recupera ancora e ora è a 1"1 da Piastri!
-
39th
GIRO VELOCE PERSONALE DI NORRIS
1.14.389 per Lando che torna a 1"5 su Piastri e ha 2"6 su Verstappen. Leclerc ha alzato leggermente i tempi ed è uscito dal DRS di Hadjar, mentre Russell è a 2"8 da Charles.
-
38th
FASE DI GESTIONE PER MCLAREN
McLaren in gestione con 1"6 di gap tra i due: Verstappen gira con gli stessi tempi ed è a 2"5 da Lando.
-
37th
🚨 IL SORPASSO DI LECLERC SU RUSSELL È SOTTO INVESTIGAZIONE
Sotto investigazione è il sorpasso di Leclerc tra curva 11 e 12 su Russell: il monegasco per completare il sorpasso aveva una ruota sulla ghiaia.
-
36th
LA CLASSIFICA A METÀ GARA
-
36th
1"5 TRA LE MCLAREN
Tra Piastri e Norris sempre 1"5 di gap, Verstappen mantiene il terzo posto con Hadjar a meno di 1" e con Leclerc praticamente incollato. Russell ha perso tempo ed è a oltre 2" da Charles.
-
35th
RIVEDIAMO L'INCIDENTE DI HAMILTON
Qui il replay dell'incidente di Hamilton.
-
35th
LECLERC BRACCA HADJAR
Leclerc ora è on fire e si sta avvicinando a Hadjar dal quale ora dista meno di mezzo secondo.
-
34th
QUI IL VIDEO DEL CONTATTO LAWSON-SAINZ
-
33th
🚨 10" DI PENALITÀ A SAINZ
10" di penalità a Sainz per il contatto con Lawson che ha causato la doppia foratura.
-
33th
😱 CLAMOROSO SORPASSO DI LECLERC SU RUSSELL!
Leclerc fa un sorpasso clamoroso all'esterno di curva 11: il monegasco si prende di forza il quinto posto!
-
32th
📻 TEAM RADIO PER NORRIS, GARA RIPRESA
Vorremmo provare ad andare fino alla fine con questa gomma.
-
32th
CHIAMATA LA VSC PER DETRITI
Chiamata la VSC in azione per la presenza di diversi detriti in pista.
-
31th
GIRO VELOCE PERSONALE PER LECLERC
Giro veloce personale per Leclerc che ora sta cercando di restare vicino a Russell, il quale si lamenta di come Hadjar si sta comportando per difendersi, accusandolo di muoversi in frenata.
-
30th
RUSSELL NEGLI SCARICHI DI HADJAR
Russell sta mettendo parecchia pressione a Hadjar per il quarto posto: sinora il francese resiste.
-
30th
PIASTRI PORTA A 2" IL VANTAGGIO SU NORRIS
2" ora il gap tra le due McLaren dopo lo strappo di Piastri: Norris non riesce a pareggiare il ritmo del compagno di squadra.
-
29th
PIASTRI VA SOTTO L'1.14!
1.13.984 per Oscar Piastri che prende 7 decimi a Norris e 1"3 a Verstappen: l'australiano sta letteralmente VOLANDO.
-
28th
PIASTRI SCAPPA: OLTRE 1" SU NORRIS
Piastri prova a scappare e si prende subito oltre 1" su Norris, che a sua volta ha oltre 1" su Verstappen. Hadjar e Russell si giocano la quarta posizione con Leclerc spettatore ravvicinato.
-
27th
🚨 LAWSON E SAINZ SI TOCCANO!
Lawson e Sainz si toccano fuori dalla Tarzan e ora sono in fondo al gruppo con una foratura!
-
27th
SI RICOMINCIA: NORRIS ORA NEGLI SCARICHI DI PIASTRI
Riparte la gara con Norris che cerca di braccare Piastri ma allo stesso tempo deve difendersi su un Verstappen che ha gomma più morbida!
-
26th
SI RIPRENDE A BREVE
Si riprende alla fine di questo giro!
-
26th