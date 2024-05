Ten Voorde e Masters infiammano la Porsche Carrera Cup Italia | A Ruota Libera

Larry Ten Voorde e Keagan Masters brillano nella Porsche Carrera Cup Italia, protagonista assoluta della 13ma puntata di ‘A Ruota Libera’. L'olandese ed il sudafricano si dividono il bottino a Misano al termine di un week-end ricco di battaglie in occasione del primo ACI Racing Week-end.

Misano race-1: Larry parte forte

Dalla pole nessuno è stato in grado di impensierire Larry ten Voorde (Enrico Fulgenzi Racing #1). Il temibile pilota olandese ha fatto la differenza, unico re sotto i riflettori del noto circuito dedicato a Marco Simoncelli.

Keagan Master (Team Q8 Hi-Perform #8) e Francesco Braschi (Dinamic Motorsport #28) hanno concluso nell'ordine, il sudafricano ed il giovane italiano hanno preceduto Simone Iaquina (Prima Ghinzani Motorsport #38) e Aldo Festante (Dinamic Motorsport #15). Master è stata l'unico che nei minuti iniziali ha tentato di rovinare la festa a ten Voorde che ha replicato al meglio quanto fatto nel 2023.

#1 ten Voorde a segno in race-1 - Credits: Porsche Carrera Cup Italia

Misano race-2: Masters con forza

Partenza perfetta e controllo della situazione nel migliore dei modi per Keagan Masters, semplicemente il migliore nella race-2 di Misano per quanto riguarda la Carrera Cup Italia.

Secondo posto con una relativa scioltezza per Larry ten Voode, terzo per Lirim Zendeli (Ombra Racing #12) che si è collocato all'arrivo davanti a Braschi e Gianmarco Quaresmini (Tsunami RT #32). Week-end piuttosto complicato per l'esperto lombardo, solamente nono in notturna durante la race-1. Domenica difficile, invece, per Iaquinta, alfiere di Prima Ghinzani Motorsport – Centri Porsche di Milano out per un contatto nelle concitate fasi iniziali con ten Voorde.

Prossima tappa del più importante monomarca tricolore a giugno in quel di Imola. Alcuni protagonisti della serie nostrana parteciperanno sulle rive del Santerno anche al round della Porsche Mobil 1 Supercup, indetto insieme alla F1. Su tutti ten Voorde, protagonista parallelamente anche della Carrera Cup Deutschland.

Masters davanti a ten Voorde - Credits: Porsche Carrera Cup Italia

Michelin Le Mans Cup, Le Castellet: COOL Racing #97 non sbaglia e vince

David Droux/Adrien Chila vincono con COOL Racing la prova di Le Castellet della Michelin Le Mans Cup. Lo svizzero ed il francese controllano la scena nella seconda metà dell'evento, abili dopo la sosta obbligatoria a beffare Jamie Falvey/Mihnea Stefan (Team Virage #44).

Concludono il podio Fabien Michal/Hadrien David (R-ace GP #85) dopo una rimonta ed un clamoroso errore nei primi minuti. Michal, dopo la seconda pole in stagione, ha perso tantissime posizioni in seguito ad un testacoda nell'ultima curva a pochi minuti dalla conclusione del proprio stint.

La Duqueine #85 ha dovuto recuperare giro dopo giro, David ha saputo annullare il gap con i rivali beffando senza particolari problemi Alexandre Cougnaud (MRacing #13), Colin Noble (Nielsen Racing #77) e Tommy Foster (High Class Racing #20).

Dominio Ferrari in GT, nuovamente al top dopo Barcellona con Matthew Kurzejewski/Alessandro Balzan (AF Corse Ferrari #51). Il binomio legato al team di Amato Ferrari ha approfittato di una sanzione per jump start inflitta a Celia Martin/Karen Gaillard (Iron Dames Lamborghini #83), saldamente al comando nel primo stin dopo una meravigliosa pole. Terza piazza, invece, per Custodio Toledo/Riccardo Agostini (AF Corse Ferrari #88) dopo una spettacolare bagarre contro High Class Racing Porsche #18.

Prossima tappa a Le Mans a giugno in concomitanza con la leggendaria ventiquattro ore. Per l'occasione vi saranno due competizioni denominate Road to Le Mans. La prima si svolgerà nella serata di giovedì, la seconda sabato mattina a poche ore dalla competizione automobilistica più importante al mondo.

Super GT, Fuji: Nissan e Lamborghini a segno nella Golden Week

Mitsunori Takaboshi/Atsushi Miyake #3 hanno vinto la tradizionale sfida del 4 maggio valida per il Super GT al Fuji. Nissan (Niterra MOTUL Z) vince con margine sulla concorrenza, un acuto mai messo in discussione negli ultimi 90 minuti d'azione.

Katsumasa Chiyo/Ronnie Quintarelli (MOTUL AUTECH Z #23) e Koudai Tsukakoshi/Kakunoshin Ohta (Astemo CIVIC TYPE R-GT #17) completano, Honda cede a Nissan dopo aver realizzato la prima pole con l'inedita Civic Type-R GT.

Prima affermazione stagionale anche per JLOC Lamborghini in GT300 con Takashi Kogure/Yuya Motojima #88. Daiki Sasaki/João Paulo de Oliveira (REALIZE NISSAN MECHANIC CHALLENGE GT-R #56) e Hiroki Yoshida/Seita Nonaka (Green Brave GR Supra GT #52) si sono spartiti i restanti gradini del podio con una bella lotta nei giri conclusivi, nessuno è però riuscito a mettere pressione alla vettura bolognese.



A giugno si tornerà in azione per la prima delle due corse previste in quel di Suzuka.

GTWC America, Sebring: Porsche si conferma

Sebring conferma Porsche al comando del Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS. Quattro vittorie in altrettante sfide per il marchio teutonico, nettamente superiore alla concorrenza.

Sebring race-1: RS1 Porsche torna e vince

Ritorno con stile per RS1 Porsche #85 e successo nella più importante categoria di SRO America. Il team che ha vinto la classe PRO 2023 ha fatto la differenza nella prima sfida del fine settimana, Spencer Pumpelly / Trent Hindman si sono meritatamente imposti su Adam Adelson /Elliott Skeer (Wright Motorsport Porsche #120).

Samantha Tan /Neil Verhagen (ST Racing BMW #38), terzi overall, hanno colto la prima gioia in PRO Am dopo aver recuperato nella seconda parte l'ampio margine dalla Mercedes #91 Regulator Racing di Philip Ellis. Jeff Burton ha dovuto inchinarsi al ritorno di Verhagen, presente al vertice in PRO AM nonostante una sanzione per un pit troppo veloce ed una seguente penalità in termini di tempo.

Sebring race-2: RS1 ancora davanti in PRO, BMW vince in PRO Am

RS1 Porsche #85 e Wright Motorsport Porsche #120 hanno confermato le proprie posizioni di sabato nella gara di domenica, la coppia ha preceduto nella graduatoria assoluta ed in quella PRO la BMW #29 di Justin Rothberg/Robby Foley (Turner Motorsport).

Decisamente più avvincente, invece, la situazione in PRO Am con Justin Rothberg (Turner Motorsport BMW #29) in bagarre per l'affermazione con George Kurtz (CrowdStrike by Riley Mercedes #04). Il campione in carica ha iniziato ad impensierire la BMW M4 GT3 del rivale, leader con zero successi all'attivo nel GTWC America.

Kurtz non è riuscito a beffare il #29 dello schieramento anche visto il ritorno di Samantha Tan. L'atleta e proprietaria di ST Racing ha completato il podio in PRO Am dopo una clamorosa rimonta dal fondo dello schieramento. La canadese ha infatti dovuto risalire dopo una sanzione inflitta a Neil Verhagen #38 in fase di partenza.

Next round al COTA tra due settimane.

NASCAR Truck Series, Kansas: Heim controlla il finale e vince

7ma affermazione in carriera, seconda in stagione, per Corey Heim (Safelite Toyota #11) dopo una nuova ottima prestazione nella NASCAR Truck Series in Kansas.

L'americano è riuscito a fare la differenza controllando nel finale ogni ipotetico ritorno da parte della concorrenza. Zane Smith (Instacoat Premium Products Chevrolet #91) ha concluso secondo, abile a precedere Christian Eckes (Adaptive One Calipers Chevrolet #19) e Kaden Honeycutt (Niece Products of Kansas Chevrolet #45).

Nella prossima puntata…

Un Superweek-end attende le ruote coperte con il round di Spa-Francorchamps del FIA World Endurance Championship e l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Spazio quindi all'IMSA Michelin Pilot Challenge in North America, mentre dalla Thailandia ci sarà da divertirsi con una nuova tappa del Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS.

La NASCAR farà capolino a Darlington, il BTCC torna in azione da Brands Hatch Indy per la seconda manifestazione della stagione 2024. Attenzione anche al GT Open che dopo qualche anno ritroverà l'impianto di Hockenheim.

Luca Pellegrini