Italian F4 | Di padre in figlio: Sebastian Wheldon con Prema per il 2025

Nel pieno della stagione invernale, il team Prema ha messo a segno un colpo da prima pagina per la prossima stagione dell'Italian F4 Championship. A rappresentare il team vicentino in griglia, infatti, ci sarà anche Sebastian Wheldon, il giovane pilota americano figlio del compianto Dan.

L'ascesa negli USA dai kart alle monoposto

Nato a St. Petersburg, Florida, il 1° febbraio 2009, Sebastian ha cominciato a correre con i kart all'età di 5 anni, gareggiando in America fino al debutto in monoposto nel 2023 nella Skip Barber Formula Race Series, dove ha conquistato il titolo. Nel 2024 si è spostato in USF Juniors, dove ha vinto 4 gare (compresa l'ultima al photofinish in Gara 3 a Virginia). Inoltre, nel finale della stessa stagione ha debuttato in F4 con la vittoria dalla pole in Gara 1 della finale del Formula Trophy Championship ad Abu Dhabi.

Figlio del leggendario campione IndyCar e vincitore della 500 Miglia di Indianapolis Dan Wheldon (scomparso nel 2011) Sebastian è cresciuto grazie anche al programma di sviluppo piloti di Andretti Global che, supportato dal noto marchio assicurativo Gainbridge, gli ha permesso di sviluppare le sue abilità nel panorama USA. Ora per il nuovo volto della famiglia Wheldon è arrivato il momento di mettersi alla prova sul suolo europeo, dove competerà con Prema sia nel campionato Italian F4 che nella E4 Championship (precedentemente nota come Euro 4).

Credits: USF Juniors / X.com

Le dichiarazioni

Poche parole ma di grande attesa e soddisfazione per Sebastian Wheldon nel comunicato stampa Prema:

Sono molto entusiasta di unirmi a PREMA e voglio ringraziare Gainbridge per il supporto continuo. Sarà una nuova esperienza per me gareggiare nei circuiti europei e non vedo l'ora che inizi la stagione.

Ad osservarlo attentamente ci sarà anche Angelo Rosin, fondatore del team Prema, che non vede l'ora di vederlo all'opera nel vecchio continente:

Sebastian è un'ottima aggiunta al nostro team. Ha iniziato la sua carriera nel karting e ha fatto i suoi primi passi negli Stati Uniti, quindi non era molto conosciuto nel panorama delle corse europee. Quando lo abbiamo visto in azione per la prima volta, ci ha impressionato molto. Partirà da solide basi e siamo sicuri che lavorando insieme faremo passi avanti. Finora ci siamo trovati molto bene a collaborare e siamo certi che ci saranno ulteriori sviluppi positivi.

Gli altri annunci

Con l'ingaggio di Sebastian Wheldon, Prema ha così completato la sua line-up per il 2025. Prima dell'americano, infatti, il team italiano aveva promosso il giovane ucraino Oleksandr “Sasha” Bondarev dopo la vittoria tra i kart della WSK Champions Cup e aveva riconfermato il giapponese-slovacco Kean-Nakamura Berta dopo la buona stagione di debutto nella F4 italiana, chiusa al sesto posto in classifica generale e al secondo in quella dedicata ai rookie.

Ma Prema non è sola: tra gli altri team che hanno definito le loro line-up per il prossimo anno abbiamo anche US Racing che ha annunciato l'ingaggio del 17enne finlandese Luka Sammalisto, insieme ai riconfermati Maxim Rehm e Kabir Anurag. Andando in ordine cronologico, invece, la prima squadra ad aver confermato la line-up 2025 è stata Van Amersfoort Racing, che nelle scorse settimane aveva annunciato l'arrivo dell'austriaco Dante Vinci, dell'americano Payton Wescott e del russo (con passaporto del Grenada) Maximilian Popov.

Andrea Mattavelli