MotoGP | GP Qatar: Morbidelli vola tra la sabbia di Lusail

É stato un venerdì molto positivo quello del GP del Qatar per Franco Morbidelli e il team VR46. Il pilota italo brasiliano ha preso la vetta del turno delle pre qualifiche, precedendo Pecco Bagnaia. Inizio positivo anche per Fabio Di Giannantonio, quarto nella seconda sessione di prove.

Un inizio solido per il team VR46

In queste prime tre gare della stagione di MotoGP, il team VR46 si è dimostrato competitivo, riuscendo a concludere le gare sempre nella Top 10. Non sono mai riusciti, però, a tenere il passo per poter lottare per la vittoria, perché i fratelli Márquez e Pecco Bagnaia hanno sempre dimostrato di avere un passo superiore. Ma si sono sempre mostrati più veloci rispetto agli altri inseguitori, conquistando ben due podi, il primo con Morbidelli in Argentina e nella gara successiva, in Texas, è stato, invece, Di Giannantonio a salire sul terzo gradino del podio.

Credits: MotoGP

Per il team VR46 sembra partito bene anche il weekend a Lusail. I piloti Ducati hanno dominato il turno di pre qualifiche, occupando le prime cinque posizione. Ma ad emergere davanti a tutti è stato Franco Morbidelli. Il pilota italo brasiliano ha concluso il suo miglior giro in 1:50.830, precedendo di 145 millesimi Pecco Bagnaia. Non da troppo lontano, lo insegue il compagno di squadra, Fabio Di Giannantonio, in quarta posizione in 1:51.129. I due piloti del team VR46 hanno dimostrato di essere solidi e di aver trovato un buon tempo sul giro secco. Con una buona qualifica nella giornata di domani potrebbero ambire a portare a casa il terzo podio della stagione.

Franco Morbidelli: “Siamo partiti bene, dobbiamo continuare così”

Al termine del turno di pre qualifiche, Franco Morbidelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport MotoGP riflettendo anche sulla presenza di Valentino Rossi all'interno del box: “Sicuramente la sua presenza dentro il box si sente. I suoi consigli sono molto precisi. É bello averlo qui, ed é bello partire così con lui qui. Siamo partiti bene, dobbiamo continuare così".

Una delle principali difficoltà riscontate dal #21, in questo inizio di stagione, è stata la posizione di partenza non sempre ottimale. Morbidelli ha dichiarato: "É la cosa principale che ci è mancata in queste prime gare, la posizione di partenza non è mai stata ottima. Quindi, ci siamo sempre trovati a rincorrere, ed è molto difficile. Anche se il passo è buono, è difficile lottare con gli altri quattro o con chi si mette nella lotta delle prime cinque posizioni. Uno dei nostri obiettivi è partire più avanti possibile, cercare di migliorare con la gomma nuova. E oggi è andata bene sotto questo aspetto".

Giulia Pea