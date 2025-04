Italian F4 | Tutto pronto per il debutto a Misano: ben 41 piloti al via

Motori accesi per l’attesissimo via dell’Italian F4 Championship 2025, che inaugura la nuova stagione questo weekend, dal 2 al 4 maggio, al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, all’interno dell’ACI Racing Weekend. La serie italiana, promossa da ACI Sport e WSK Promotion, si conferma punto di riferimento internazionale per i giovani talenti dell’automobilismo, con numeri da record e una griglia che promette spettacolo e competitività.

Una stagione da record

Il campionato italiano apre e chiude il calendario 2025 proprio sulla pista romagnola, a testimonianza dell’importanza strategica di Misano nel panorama tricolore.

Già a partire da questo primo round, si registrano numeri impressionanti: 41 piloti al via, in rappresentanza di 27 nazioni, con 13 team schierati. Un dato che conferma la costante crescita e l’appeal globale della categoria, oggi considerata tra le più prestigiose e formative nel percorso verso le categorie superiori.

I protagonisti al via

A guidare lo schieramento ci sono Prema Racing e US Racing, le uniche due squadre con ben sei monoposto ciascuna. La formazione veneta punta su profili di rilievo come l’ucraino Oleksandr Bondarev, astro nascente del karting, il cinese Chi Newman, il giapponese Kean Nakamura-Berta, il colombiano Salim Hanna e lo statunitense Sebastian Wheldon, figlio del compianto Dan. Sul fronte opposto, il team tedesco affida le proprie ambizioni a Gabriel Gomez, campione della Formula Winter Series, affiancato da Andrija Kostic, Maxim Rehm, Luka Sammalisto, Kabir Anurag e Jan Koller.

Grandi aspettative anche per R-ace GP, che si presenta con una line-up competitiva guidata dall’italiano Emanuele Olivieri, vincitore della F4 Middle East e del Supercorso Federale ACI Sport 2023. Insieme a lui ci saranno il giamaicano-statunitense Alex Powell, giovane talento del vivaio Mercedes, la britannica Emily Cotty, l’israeliano Guy Albag e l’ucraino Oleksandr Savinkov. Un gruppo che ha già condiviso l’esperienza nella serie mediorientale, pronto a mettersi in luce sin dal primo weekend.

Cinque le monoposto schierate sia da Van Amersfoort Racing che da Jenzer Motorsport, entrambe con un mix ben bilanciato di piloti esperti e rookie determinati a emergere. In crescita anche Maffi Racing, che dopo una stagione 2024 positiva si ripresenta con quattro giovani promesse, tra cui la polacca Kornelia Olkucka, al debutto assoluto.

Tra le novità più interessanti figura il debutto di Viola Formula Racing, realtà tutta italiana che parteciperà anche all’Euro 4, con Ludovico Busso, Emir Tanju e Arthur Lorimier al volante. A completare il variegato schieramento ci sono PHM AIX Racing, Real Racing, CRAM Motorsport, Technorace Competition (con Francesco Pio Coppola) e AS Motorsport, tutti con uno o due piloti, molti dei quali all’esordio nella categoria.

Infine, sul fronte femminile spiccano Emily Cotty (R-ace GP) e l’americana Payton Westcott (Van Amersfoort Racing), entrambe pronte a confrontarsi con il folto gruppo di giovani promesse.

Il format del weekend

Crediti foto: media F4 Italiana

A fronte del grande numero di iscritti atteso, a Misano sarà adottato il format che prevederà la suddivisione Serie e Gruppi. Di seguito il programma dettagliato del fine settimana, dopo che il giovedì si svolgono i test collettivi e il venerdì mattina le prove libere:

Venerdì 2 maggio

17:30 – 17:50 : Qualifica 1

: Qualifica 1 18:00 – 18:20: Qualifica 2

Sabato 3 maggio

11 - Gara 1 Gruppo B vs C

Gara 1 Gruppo B vs C 17:10 - Gara 2 Gruppo A vs B

Domenica 4 maggio

10:55 - Gara 3 Gruppo A vs C

Gara 3 Gruppo A vs C 19:30 - Gara 4 Finale con i migliori 36 piloti

Ogni manche avrà una durata di 25 minuti + 1 giro, e assegnerà punti fondamentali per la classifica generale e per quella rookie.

Dopo i test precampionato proprio sul tracciato romagnolo, il circuito dedicato a Marco Simoncelli è pronto ad accogliere la nuova generazione di talenti pronta a contendersi il titolo 2025 e diventare così erede di Freddie Slater. Tra nomi noti, outsider e promesse emergenti, lo show è garantito.



Seguite LiveGP.it per tutti gli aggiornamenti e cronache sul campionato italiano di Formula 4!

Anna Botton