F1 | Ferrari e McLaren in pista a Barcellona per i test Pirelli

Sono state due giornate ricche di lavoro quelle della Ferrari e della McLaren, che sono scese in pista sul Circuit de Barcelona-Catalunya nella seconda sessione di test Pirelli, per portare avanti lo sviluppo dei pneumatici 2026.

Le gomme Pirelli per il 2026

Dal 2026, con l'introduzione del nuovo regolamento tecnico, entreranno in scena anche i nuovi pneumatici, che all'anteriore saranno ristretti di 25 millimetri rispetto a quelli attuali, e al posteriore di 30. I test che si svolgeranno in questi primi mesi hanno, quindi, l'obiettivo di sviluppare i migliori pneumatici possibili per la nuova classe di vetture. La settimana scorsa, al Paul Ricard, si è tenuta la prima sessione di test del 2025, incentrata sullo sviluppo delle gomme intermedie e da bagnato estremo. A Barcellona, invece, il lavoro dei tecnici ha avuto come obiettivo lo sviluppo delle mescole slick. Durante le due giornate di prove, sono state testate differenti combinazione di costruzioni e mescole, individuate tra quelle più dure della gamma, dalla C1 alla C3, adatte alle complessità del circuito catalano.

Ferrari e McLaren in pista

Credits: Pirelli

I piloti della Scuderia Ferrari, Hamilton e Leclerc, sono scesi alla guida della Ferrari SF-24, mentre i piloti McLaren, Norris e Piastri, erano alla guida della McLaren MCL60. Ad entrambe le vetture sono state apportate delle modificate per poter permettere di montare i nuovi prototipi di gomme. In totale, sono stati 632 i giri completati da entrambe le squadre nelle due giornate, 300 nella prima giornata e 332 nella seconda. Il giro più veloce è stato fatto segnare da Charles Leclerc (1'14"971), anche se non rilevante per il lavoro di sviluppo svolto.

Le parole di Mario Isola - Direttore di Pirelli Motorsport

Dopo le due intense giornate di test, il Direttore di Pirelli Motorsport, Mario Isola ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto.

È stata una sessione molto utile, che ci ha permesso in particolare di mettere a confronto diverse versioni delle costruzioni in vista della prossima stagione nonché di sperimentare anche alcune mescole della parte più dura della gamma. Il circuito di Barcellona è tradizionalmente uno dei più probanti per le gomme, sia in termini di energie esercitate che di degrado, quindi le indicazioni che abbiamo raccolto in questi due giorni intensi saranno molto importanti per il prosieguo dello sviluppo di questa generazione di pneumatici. È un inizio di stagione veramente impegnativo, con quattro sessioni di prove programmate prima ancora del via del campionato e desidero ringraziare tutte le squadre che stanno collaborando con noi perché sappiamo quanto sia intenso il lavoro durante queste settimane

I prossimi test Pirelli

La terza sessione di prove si terrà a Jerez de la Frontera il 13 e il 14 febbraio, a scendere in pista questa volta saranno Alpine, Mercedes e McLaren. L'ultimo appuntamento, prima dell'inizio della stagione 2025, invece, è il 2 e 3 marzo sulla pista di Sakhir, a scendere in pista questa volta saranno Alpine e Williams.

Giulia Pea