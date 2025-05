GP Macao | Si aggiunge una categoria, nasce la F4 World Cup

La FIA ha annunciato l'aggiunta di una nuova categoria che correrà nel prossimo GP di Macao, in programma nel weekend tra il 13 e il 16 novembre: verrà infatti introdotta la Coppa del Mondo di Formula 4, che vedrà sfidarsi i migliori team e piloti provenienti dalle formuline di tutto il mondo.

Il ritorno della F4 a Macao

La Formula 4 aveva fatto il suo esordio a Macao nel 2020, quando, a causa della pandemia da Covid 19, non si corsero eventi titolati FIA e la F3 non fece tappa nella Regione Amministrativa Speciale cinese. Quell'anno il GP di Macao fu una tappa del campionato di F4 cinese, e così fu anche nelle due edizioni successive, con partecipazioni esclusivamente di piloti provenienti da Cina, Macao e Hong Kong.

Nel 2023 ci fu il ritorno delle serie FIA, ma per festeggiare i 70 anni, come fatto nel 2013, l'appuntamento venne esteso a due weekend consecutivi; mentre nel secondo corsero gli eventi principali, nel primo ci furono eventi locali. Tra questi, anche la Macau F4 Race, evento fuori campionato della F4 del sud est asiatico, ma con un parterre di piloti internazionali. Il trofeo fu vinto da Arvid Lindblad, che all'epoca correva con Prema.

Il quarto evento FIA

La Formula 4 World Cup sarà quindi il quarto evento FIA della competizione macaense, insieme alla Guia Race del WTCR, la GT World Cup e il GP di Macao vero e proprio, ossia la Formula Regional World Cup, che dal 2024 ha sostituito la Formula 3. Tra gli eventi di rilevanza internazionale va ovviamente aggiunto il GP Motociclistico, senza dimenticare la presenza anche delle corse locali. Il supporto organizzativo, così come per la Formula Regional, verrà fornito da TopSpeed, il promotore della Formula 4 e della Formula Regional del medio oriente.

Sebbene non sia ancora stata stabilita la modalità di iscrizione, è lecito immaginare che sarà sulla falsariga della Formula Regional World Cup, che a sua volta riprende quanto avveniva con la F3 fino al 2018: probabilmente saranno scelti i migliori team dei 13 campionati FIA di F4 (anzi, 12, perché la F4 francese non ha squadre), che avranno a disposizione un numero variabile di vetture a seconda del prestigio della serie o della squadra stessa. In ogni caso, avremo informazioni più dettagliate nel corso dei prossimi mesi.

Alfredo Cirelli