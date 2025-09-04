Moto2 e Moto3 | GP Catalunya: González sotto pressione, Rueda gestisce

Il Motomondiale ritorna in Spagna per il quindicesimo round del campionato, il terzo appuntamento stagionale in terra iberica. Il mondiale si avvicina verso la retta finale, ma in Moto2 e in Moto3 è ancora tutto da decidere. Se Josè Antonio Rueda ha ancora margine da gestire, Manuel González dovrà guardarsi le spalle perchè i suoi avversari si avvicinano sempre di più.

Moto2 | González al comando, rivali all'attacco

Manuel González si presenta alla vigilia del Gran Premio di Catalunya con un vantaggio di 25 punti. Un margine sottile che lo spagnolo dovrà gestire, senza potersi permettere errori. La stagione di González fino a questo momento è stata solida, ma qualche sfortuna di troppo non gli ha permesso di accumulare maggiore vantaggio. Alle sue spalle Aron Canet continua a faticare e, anche a causa degli infortuni, non riesce a trovare la Top 5. Nel suo Gran Premio di casa, il pilota Fantic Racing dovrà ritrovare il ritmo se non vuole perdere la seconda posizione nel mondiale.

Tra i protagonisti più attesi del weekend ci sono Diogo Moreira e David Alonso. Il brasiliano negli ultimi appuntamenti stagionali si è avvicinato pericolosamente alla vetta, dimostrando di poter impensierire il leader del mondiale. Dall'altra parte, David Alonso, nel suo anno da rookie, è in crescita costante e reduce dalla vittoria in Ungheria punterà a rimanere con il gruppo di testa anche in Spagna.

Continua invece il periodo nero per gli italiani. Celestino Vietti, ritirato nell'ultimo Gran Premio, è sesto nella classifica mondiale a 98 punti dalla vetta, un distacco difficile da colmare. I due podi stagionali hanno però dimostrato che al pilota italiano non manca di sicuro il talento, manca però costanza su tutte le piste del calendario. Situazione diversa per Tony Arbolino. L'italiano del team Pramac Yamaha ha faticato a rimanere nella Top 10 e l'adattamento con la sua nuova moto si sta dimostrando complicato.

Moto3 | Rueda gestisce, rookie in crescita

La entry class arriva a Montmeló in una situazione differente rispetto alla Moto2. Josè Antonio Rueda è leader del campionato con 69 punti di vantaggio. Dopo il rientro dalla pausa estiva, lo spagnolo non è più riuscito a tornare sul podio, ma la costante presenza in Top 5 anche in momenti di difficoltà, gli ha consentito di non perdere troppi punti. Chi sembra invece aver cambiato passo è Ángel Piqueras. Nel Gran Premio d'Ungheria, lo spagnolo ha collezionato un quarto posto in un weekend in cui si è sempre dimostrato competitivo. Il sogno mondiale rimane lontano, ma con otto gare da disputare tutto può ancora succedere.

In Moto3 continuano a stupire i rookie che ad ogni Gran Premio regalano battaglie degne dei veterani. Maximo Quiles e Valentin Perrone hanno regalato spettacolo in Ungheria e hanno messo in mostra tutto il loro talento, dimostrando che il futuro del campionato è in buone mani. É sempre più in crescita il campionato di David Muñoz. Il pilota del team Intact GP ha collezionato cinque podi consecutivi e, fresco di rinnovo per la prossima stagione, in Catalogna punterà alla terza vittoria stagionale.

Credits: Tech3 Racing

Restano ancora all'inseguimento del podio e della vittoria gli italiani. Il primo dei piloti tricolore nello scorso Gran Premio è stato Dennis Foggia, solo undicesimo al traguardo. L'unico capace di tenere il ritmo del gruppo di testa è stato Guido Pini, caduto però quando mancavano pochi giri alla fine. Il Gran Premio di Catalunya promette spettacolo: battaglie e colpi di scena sono assicurati.

Moto2 e Moto3 | GP Catalunya: gli orari del weekend

Venerdì 5 settembre

09:00 | Moto3 - FP1

09:50 | Moto2 - FP1

13:15 | Moto3 - Practice

14:05 | Moto2 - Practice

Sabato 6 settembre

08:40 | Moto3 - FP2

09:25 | Moto2 - FP2

12:45 | Moto3 - Qualifiche (Diretta su TV8)

13:40 | Moto2 - Qualifiche (Diretta su TV8)

Domenica 7 settembre

11:00 | Moto3 - Gara (Differita su TV8 ore 18:35)

12:15 | Moto2 - Gara (Differita su TV8 ore 19:45)

Giulia Pea