FIA F2 | Test Abu Dhabi, Day 2: Durksen al top in entrambe le sessioni

La seconda giornata di test post-stagionali di FIA F2 a Yas Marina ha visto emergere Joshua Durksen come assoluto protagonista. Il pilota paraguaiano, al volante della vettura AIX Racing, ha dominato entrambe le sessioni della giornata, confermandosi sia durante le simulazioni di qualifica mattutine che nel ritmo gara del pomeriggio. Con un tempo di 1:35.583 registrato nella sessione mattutina, Durksen non solo si è assicurato il miglior crono di giornata, ma ha anche stabilito il riferimento assoluto di questi test (il giorno 1 apparteneva a Jak Crawford). La sua performance è stata il punto culminante di una giornata movimentata, caratterizzata da bandiere rosse, strategie diverse tra i team e condizioni di pista mutevoli.

Mattina

La sessione mattutina è iniziata con grande attività in pista: nei primi minuti, ben 18 vetture hanno lasciato i box per sfruttare le condizioni più fresche. L'azione è stata intensa, con continui cambi al vertice. Inizialmente, Sebastián Montoya (PREMA Racing) ha dettato il ritmo, prima che altri piloti, tra cui Jak Crawford e Richard Verschoor, rispondessero con tempi sempre più competitivi.

La svolta è arrivata quando Joshua Durksen, montando pneumatici Supersoft, ha siglato un incredibile 1:35.583, distaccando di oltre 1,4 secondi Max Esterson (Trident), secondo in quel momento.

Joshua Durksen è stato il grande protagonista della seconda sessione mattutina dei test post-stagionali di Formula 2 ad Abu Dhabi, segnando il miglior tempo assoluto di queste prove finora. Il pilota del team AIX Racing ha fermato il cronometro su un impressionante 1:35.583, un giro registrato poco meno di 40 minuti dopo l'inizio della sessione di tre ore. Questo risultato non solo lo ha posto in cima alla classifica, ma gli ha anche permesso di distanziare significativamente il precedente miglior tempo.

Dietro di lui, Richard Verschoor (MP Motorsport), che si è piazzato secondo con un distacco di 0,311 sec, e Max Esterson della Trident, che ha confermato le sue capacità in questa fase di adattamento alla categoria.

Victor Martins (ART Grand Prix) ha chiuso quarto seguito da due volti noti della Formula 3, il vice campione Gabriele Minì (Prema Racing) e il campione Leonardo Fornaroli (Invicta Racing). Il piacentino, particolarmente attivo, è stato l'unico pilota a completare 50 giri, confermandosi il più impegnato in pista.

Pepe Marti ha concluso in settima posizione per Campos Racing, risultando l’ultimo pilota a rimanere entro il mezzo secondo dal tempo di Durksen. La top 10 è stata poi completata da Alex Dunne (Rodin Motorsport), Rafael Villagomez (Van Amersfoort Racing) e Roman Stanek (Invicta Racing).

La sessione ha visto due interruzioni causate da John Bennett (Van Amersfoort Racing), vittima di problemi tecnici, che hanno costretto i commissari a esporre la bandiera rossa.

La mattinata si è chiusa con ben 17 piloti sotto il miglior tempo del giorno precedente.

Risultato sessione

Pomeriggio

Joshua Durksen ha ripetuto l'exploit anche nella sessione pomeridiana, fermando il cronometro a 1:36.433, un tempo che gli ha permesso di distaccare di 0,172 secondi Max Esterson, che fino a quel momento aveva segnato il miglior giro con 1:36.705.

Dopo la pausa, l'attenzione si è spostata sui long run, ma l'azione non è mancata. Arvid Lindblad (Campos Racing), al debutto in F2, ha inizialmente guidato la classifica con un tempo sotto l'1:40, prima di essere scalzato dai piloti Trident Esterson e Meguetounif, che hanno ingaggiato un duello serrato separati da soli 0,005 secondi. Tuttavia, la vera sorpresa è arrivata negli ultimi cinque minuti, quando Duerksen è tornato in pista con gomme fresche e ha registrato il tempo che gli ha permesso di chiudere la giornata in testa anche nel pomeriggio.

Alle sue spalle, Esterson ha confermato il secondo posto, mentre Minì e Montoya, che si sono piazzati rispettivamente in quarta e quinta posizione, hanno proseguito il lavoro sulle simulazioni di gara, dimostrando un buon ritmo su stint prolungati, ma con il crono più veloce a quasi un secondo dal miglior tempo della giornata. Anche il duo della Rodin Motorsport, Alex Dunne e Christian Mansell, ha chiuso in top ten grazie a miglioramenti significativi negli ultimi minuti che li hanno portati subito dietro il duo Prema.

Chiudono la top 10 Lindblad, scivolato in ottava posizione, Bennet e Kush Maini (DAMS).

Concludendo con 67 giri ciascuno, Richard Verschoor e Ritomo Miyata sono stati i piloti più attivi.

Risultato sessione

Ai test post-stagionali della F2 mancano solo sei ore di riprese. I piloti cercheranno di sfruttare al massimo i 360 minuti in pista durante la giornata di domani, per lasciare Yas Marina con buone sensazioni e arrivare con fiducia alla nuova stagione che inizierà tra tre mesi in Australia.

Anna Botton