FIA F2 | Sakhir, Sprint Race: primo centro per Maloney

La stagione 2024 di FIA F2 si è aperta in Bahrain nel segno di Zane Maloney. Il pilota barbadiano è riuscito infatti a conquistare il suo primo successo di categoria alla sua seconda stagione completa, iniziando alla grande il 2024. Sul podio della Sprint Race con lui anche Jak Crawford e Josep María Martí, rispettivamente secondo e terzo.

Maloney scatenato nella Sprint Race

Una gran bell'inizio di week-end per Maloney, che già nel corso delle qualifiche ha dimostrato di essere competitivo centrando il quarto tempo, diventato poi terzo grazie alla penalità inflitta a Kush Maini. L'alfiere del team Rodin è quindi scattato dall'ottava casella oggi per via dell'inversione di griglia, ma è stato capace di risalire rapidamente fino alla terza posizione già nelle prime fasi di gara.

Non fa passare nemmeno metà gara il barbadiano per portarsi in testa sbarazzandosi di Martins e Crawford per mettersi al comando e lanciarsi verso una meritata vittoria.

Crawford non sfrutta la pole

Occasione persa invece per Crawford, che grazie all'inversione di griglia ha beneficiato della partenza dalla pole position. Lo statunitense, nonostante una buona partenza che gli ha permesso di conservare la prima piazza, ha dovuto poi lottare con Martins in seguito alla ripartenza dovuta ad una Virtual Safety Car necessaria dopo che Amaury Coordel è rimasto fermo in pista nei primi km di gara.

Il francese del team ART Grand Prix non è però riuscito ad approfittare della situazione e si è dovuto accodare, terminando addirittura la gara in undicesima posizione in grande difficoltà per via dell'elevato degrado delle gomme.

Sul podio ci sono saliti dunque Crawford e Martí, con quest'ultimo scattato addirittura dall'undicesima posizione in griglia ala debutto in FIA F2. Quarto invece Isack Hadjar, anche lui in rimonta dalla nona posizione di partenza. Top-5 completata da Paul Aron, quinto davanti al poleman di domani Gabriel Bortoleto.

Ultime posizioni a punti per Zak O'Sullivan e Dennis Hauger, rispettivamente settimo ed ottavo. A chiudere la top-10 ci hanno pensato invece Ritomo Miyata, capace di rimontare dopo una pessima partenza e Richard Verschoor, rispettivamente nono e decimo. Altra giornata difficile per il team Prema, che non è andato oltre il quattordicesimo posto con Andrea Kimi Antonelli ed il sedicesimo con Oliver Bearman. Domani l'appuntamento con la Feature Race di FIA F2.

Classifica Sprint Race Sakhir FIA F2

Carlo Luciani

