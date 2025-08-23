MotoGP | GP Ungheria: Sprint amara, Quartararo tradito da Curva 1

La prima curva del tracciato di Balaton Park ha messo in difficoltà i piloti della MotoGP. Tra i protagonisti dell'evento sfortunato al primo giro c'è Fabio Quartararo, costretto al ritiro dopo pochi metri. Al termine della gara, lo Stewards Panel ha deciso di infliggere una penalità al francese per aver provocato un contatto con Enea Bastianini.

La prima curva tradisce Fabio Quartararo

La prima gara Sprint di MotoGP sul tracciato di Balaton Park si è aperta subito con un colpo di scena. La prima curva del tracciato ungherese, particolarmente stretta e lenta, aveva già fatto prevedere alla vigilia del weekend partenze caotiche, e così è stato. La prima vittima di questo circuito è stato Fabio Quartararo. Partito dalla sesta casella, il francese ha avuto subito un ottimo scatto e ha tentato di affrontare la curva dall'interno. Tuttavia, il pilota Yamaha è arrivato alla staccata con una velocità nettamente superiore rispetto agli altri piloti e non è riuscito a fermare la sua moto, trovandosi senza via d'uscita. Per evitare Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, Fabio Quartararo avrebbe rilasciato i freni, ma non ha potuto evitare l'impatto con la coda della moto di Enea Bastianini, finendo poi nella ghiaia e mettendo così fine alla sua gara.

Al termine della gara, lo Stewards Panel ha deciso di assegnare a Quartararo un long lap penalty, per aver causato una situazione pericolosa e un contatto che ha coinvolto un altro pilota. Il francese dovrà scontare la penalità nella gara di domani.

Bastianini out insieme a Zarco

É durata solo un giro anche la gara di Enea Bastianini. Dopo il contatto al via con Fabio Quartararo, il pilota KTM era riuscito a proseguire, anche se arretrato nella classifica. Poche curve più tardi, però, è stato coinvolto in un contatto con Johann Zarco, che ha messo fuori gara entrambi i piloti. Lo Stewards Panel ha deciso, in questo caso, di assegnare a Enea Bastianini un doppio long lap penalty da scontare nella gara di domani. La penalità raddoppiata, rispetto a quella di Quartararo, è dovuta al fatto che si tratta della seconda infrazione commessa dall'italiano in questa stagione. Si prospetta quindi una gara tutta in salita per Bastianini, che questo weekend aveva ritrovato competitività.

Giulia Pea