MotoGP | GP Americhe: Viñales e Aldeguer sorpendono in Texas

Si è conclusa la prima giornata di prove libere in Texas per la MotoGP. Le pre qualifiche hanno lasciato delle conferme come un Marc Marquez inarrivabile, ma hanno regalato anche tante sorprese. Fermín Aldeguer e Maverick Vi˜nales si sono dimostrati competivi e sono riusciti a terminare la giornata nei primi dieci. Bene anche Joan Mir che ha portato la sua Honda in nona posizione, davanti a Pecco Bagnaia.

Fermín Aldeguer si avvicina a Álex Márquez

Ad Austin si conclude una prima giornata felice per Fermin Aldeguer e il team Gresini. Nella sessione di pre qualifiche del GP delle Americhe, il pilota spagnolo, ha dimostrato di essere competitivo. Aldeguer ha chiuso la sessione in un'ottima quinta posizione, a soli 91 millesimi dal compagno Alex. In questo inizio di stagione il rookie spagnolo è stato oscurato dalle brillanti prestazioni del compagno di squadra, Alex Márquez, il quale ha stupito tutti nei primi due appuntamenti stagionali.

Credits: Gresini Racing

Nei primi due Gran Premi della stagione, Fermín Aldeguer non sembrava aver impressionato con le sue prestazioni, il rookie, infatti, sembrava ancora dover prendere confidenza con la nuova moto. In questa sessione, la prima asciutta di questo weekend, ha dimostrato di avere un buon passo che gli è valso l'accesso diretto al Q2. Un gran vantaggio per Aldeguer che, con una miglior posizione di partenza, potrebbe portare a casa punti importanti.

Inizio promettente per Maverick Viñales e Joan Mir

Maverick Viñales può ritenersi soddisfatto di questa prima giornata ad Austin. Il pilota spagnolo si è dimostrato competitivo in entrambe le sessione di prove, sia sull'asciutto che sul bagnato, riuscendo in entrambe le sessioni a rientrare nei primi dieci, avvicinandosi alla KTM ufficiale di Pedro Acosta. Maverick Viñales ha chiuso il suo giro veloce, nella sessione di pre qualifiche, in 2:04.261, lontano certo dal tempo fatto segnare da Marc Márquez (2:02.929), ma a meno di due decimi dalla KTM ufficiale. Ad Austin Viñales ha sempre dimostrato di essere competitivo, vincendo anche la scorsa edizione del Gran Premio, e potrebbe essere questa la gara del riscatto per il pilota catalano. Una vittoria è sicuramente difficile da raggiungere, ma una buona prestazione sembra essere decisamente alla sua portata.

Buon inizio anche per Joan Mir e la Honda. Mir ha chiuso la prima giornata di prove in nona posizione, davanti a Pecco Bagnaia. HRC, dopo anni difficili, sta dimostrando di aver fatto dei passi avanti e Joan Mir sta riuscendo a riportare questa moto nella parte alta della classifica. Il team Honda HRC Castrol è ancora lontano dalla Ducati. I buoni risultati del venerdì danno, però, sicuramente fiducia alla squadra giapponese e ai piloti che potrebbero portare a casa dei punti importanti a Austin.

