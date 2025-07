NASCAR | Shane van Gisbergen domina a Sonoma

Shane van Gisbergen è stata la star del round di Sonoma della NASCAR Cup Series. Il #88 di Trackhouse Racing Chevrolet si è imposto per la terza volta in stagione, la seconda consecutiva dopo la superlativa prova di settimana scorsa a Chicago.

NASCAR: SVG regna a Sonoma

SVG, dopo la pole, ha controllato la scena durante l'intera competizione non lasciando scampo ai rivali. Nessuno ha mai realmente impensierito il neozelandese che si conferma come il miglior pilota all'estero degli ovali.

Il nativo di Auckland ha meritatamente firmato il successo dalla pole precedendo la Toyota Camry #19 Joe Gibbs Racing di Chase Briscoe e la Camaro #9 Hendrick Motorsports di Chase Elliott. Gli americani hanno dovuto accontentarsi del duello per la seconda piazza precedendo all'arrivo Michael McDowell (Project Zin/Gainbridge Chevrolet #71) e Christopher Bell (Rheem Toyota #20).

Van Gisbergen segna la storia in California al debutto assoluto a Sonoma, lo scorso anno non aveva infatti gareggiato visto l'impegno nella NASCAR Xfinity Series.

Il ‘kiwi’ ottiene il terzo successo, il quarto in carriera, nella NASCAR Cup Series 2025 diventando automaticamente uno dei più vincenti eguagliando il già citato Bell e Kyle Larson.

Sonoma precede Dover, il torneo per il milione di dollari si accende

Dopo Sonoma, la NASCAR Cup Series si sposta a Dover il prossimo weekend per un nuovo round su ovale. Si torna in uno short-track ben conosciuto da tutti i protagonisti, particolare per la sua superficie completamente in cemento come il Bristol Motor Speedway oppure il Nashville Speedway.

Dover sarà la sede della semifinale del ‘In-Season Tournament’ che assegnerà a Indianapolis 1 milione di dollari al vincitore. Austin Dillon, John Hunter Nemechek, Tyler Reddick e Ty Gibbs si sfidano nella specifica classifica, il primo contro il secondo ed il terzo in bagarre con il quarto.

Non importa il risultato d'arrivo, basta concludere davanti al rivale nello scontro diretto. Dover accoglierà la ‘semifinale’, due soli protagonisti resteranno in graduatoria per la Brickyard 400.

Luca Pellegrini