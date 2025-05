IMSA | Nuova festa Porsche anche a Detroit?

Dopo una breve pausa torna da Detroit l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship per la seconda ed ultima sfida dell’anno all’interno di un tracciato cittadino. GTP e GTD PRO tornano protagoniste, una sfida importante che precederà l’inizio della seconda parte dell’anno.

Detroit: Porsche Penske Motorsport x5?

Porsche Penske Motorsport è il team da battere come accaduto a Laguna Seca per la quarta volta in stagione. Felipe Nasr/Nick Tandy, saldamente al comando della serie con la 963 ufficiale #7, hanno ceduto il passo in quel di Monterrey alla gemella #6 di Matt Campbell/Mathieu Jaminet.

La strategia ed il passo mostrato in pista da Daytona ad oggi è stato semplicemente incredibile per il marchio tedesco che attualmente non ha rivali. BMW tenterà di ottenere una nuova pole in qualifica con Dries Vanthoor (BMW #24), il target è quello poi di imporsi anche nel race day.

Il marchio bavarese si contende il ruolo di inseguitore di Porsche insieme alle due Acura Meyer Shank Racing ed alle Cadillac di Wayne Taylor Racing ed Action Express Racing (Whelen Engineering). Come sempre sarà in pista anche l’Aston Martin LMH, mentre dovremo attendere la 6h del Glen per ritrovare la Lamborghini SC63.

Ricordiamo che la tappa di Detroit che lo scorso anno vide vincere l’Acura #10 WTR di Filipe Albuquerque e Ricky Taylor, sarà l’ultimo evento prima di Le Mans per molte squadre. Wayne Taylor Racing si appresta infatti per spostarsi in Francia insieme a Porsche Penske Motorsport ed al già citato team Whelen.

Tutte le realtà citate ritorneranno negli USA a metà giugno per la 6h del Glen valida come terzo atto della Michelin Endurance Cup. Ricordiamo che il round nello Stato di New York è previsto una settimana dopo la 24h Le Mans, corsa anticipata di sette giorni per evitare la concomitanza con la 24h di Spa.

IMSA WTSC da Laguna Seca a Detroit - Credits: Porsche Motorsport

Rexy o Roxy non fà differenza. Porsche all’assalto anche in GTD PRO

Porsche è favorita in GTP, ma anche in GTD PRO con Laurin Heinrich/Klaus Bachler (AO Racing #77). Il marchio tedesco ha vinto a Sebring prima di ripetersi a Laguna Seca con la caratteristica colorazione ‘Roxy’ e non ‘Rexy’.

La struttura americana avrà le attenzioni di molti visto anche il successo dello scorso anno con il già citato Heinrich e l’attuale alfiere Ford Seb Priaulx. Il marchio americano insegue insieme alle due Chevrolet Corvette Pratt Miller Motorsports, General Motors non si impone nell’IMSA WTSC in GTD PRO dal round di Mosport con Antonio Garcia/Alexander Sims.

Paul Miller Racing BMW torna con Dan Harper/Max Hesse #1 e Madison Snow/Neil Verhagen #9 in uno schieramento che rivedrà come sempre anche la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #9 Pfaff Motorsports di Marco Mapelli/Andrea Caldarelli.

Ancora assente per infortunio, invece, Ben Barnicoat. Il britannico rinuncia alla corsa di Detroit e per l’occasione verrà sostituito da Jack Hawksworth, pronto per condividere il volante con Aaron Telitz (Vasser Sullivan Lexus #14). La compagine americana che gareggia da anni oramai con il costruttore asiatico avrà anche la Lexus #15 in azione con Parker Thompson e Frankie Montecalvo.

Sabato e non domenica, race day per la NTT IndyCar Series, la quinta sfida dell’IMSA WTSC 2025. Live come sempre su IMSA.com oppure sul canale YouTube del campionato a partire dalle 21.40 italiane.

Luca Pellegrini