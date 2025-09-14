Moto2 | GP San Marino: trionfo azzurro per Vietti, Moreira guadagna su Gonzalez

Celestino Vietti torna a vincere in Moto2 16 gare dopo l'ultimo successo arrivato lo scorso anno a Sepang e lo fa trionfando nella gara di casa di Misano, riportando la vittoria anche alla Boscoscuro per la prima volta da Austin. Gara molto importante in ottica titolo, con Diogo Moreira che prevale su Gonzalez e Canet.

Dominio Vietti

L'italiano torna a trionfare in Moto2 per la prima volta dalla Malesia, dominando la gara della Moto2 superando Holgado alla partenza e tenendo la posizione fino alla fine con un buon margine sugli inseguitori, su tutti prima il già citato Holgado e poi Baltus che nel finale ha cercato di ridurre il margine che lo separava dal #13, senza successo.

CELESTINO VIETTI IS VICTORIOUS IN MISANO ONCE AGAIN 🥇#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/AyR1TWSJcs — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 14, 2025

Sono molto contento, abbiamo lavorato molto nelle ultime gare per ridurre il gap e migliorare, ogni volta che faccio qualcosa in qualifica mi impedisco di raggiungere gli obiettivi che possiamo centrare. Ogni sessione sono davanti, sono contento. Dobbiamo ritrovare costanza e goderci il momento.

L'italiano, che con questo successo diventa il 10° pilota diverso a vincere almeno una gara quest'anno, ha vinto battendo Barry Baltus, secondo e costretto al recupero dopo una partenza non eccezionale: il belga di Fantic è stato molto bravo nella gestione della gomma posteriore che gli ha permesso di poter recuperare terreno facilmente nel finale. Chiude il podio Dani Holgado, di nuovo in top-3 dopo la vittoria di 7 giorni fa a Barcellona, che ha pagato caro il consumo della gomma posteriore finita troppo presto per permettergli di difendere la piazza d'onore con successo.

Moreira ringrazia Agius e guadagna nel Mondiale

Nella lotta per il titolo Mondiale è fondamentale il quarto posto di Diogo Moreira, che ringrazia Senna Agius che non ha ceduto la posizione al compagno di squadra Manu Gonzalez, sesto e che vede ridursi a 39 punti il suo vantaggio in campionato sul brasiliano e su Aron Canet, settimo.

A tough race for @18manugonzalez but still 10 points in the bag 💪#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/1qVoHLBBwB — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 14, 2025

Chiudono la top-10 Alonso, Arbolino e Guevara, mentre per Jake Dixon gara complicata e chiusa solamente in 16^ posizione. Tra gli altri italiani presenti, 27^ posizione per Alberto Surra.

La classifica

Nel Mondiale Gonzalez partirà per l'Asia con 227 punti e 39 lunghezze di vantaggio sul duo formato da Moreira e Canet. Baltus conferma il quarto posto nel Mondiale grazie ai 173 punti ottenuti in campionato, restando aggrappato anche lui a qualche chance iridata. Dixon resta fermo a quota 152, Vietti invece sale a quota 141 e si avvicina alla top-5 iridata. Prossimo appuntamento tra due settimane quando il Motomondiale aprirà la sua lunga trasferta asiatica: si partirà da Motegi con il Gran Premio del Giappone.

Da Misano, Mattia Fundarò