F1 | GP Qatar, qualifiche: lampo di Verstappen nella notte di Losail, poi la penalità

Una prestazione maiuscola quella di Max Verstappen, che si è preso la pole position del penultimo GP della stagione F1 2024. Il quattro volte Campione del Mondo ha ottenuto la miglior prestazione all’ultimo respiro su George Russell, che era stato il migliore in ogni momento della qualifica fino al taglio del traguardo da parte dell’olandese. Nel giro di warm-up, però, l'olandese si è trovato ad ostacolare Russell, e questo ha indotto i commissari di gara alla penalità nei suoi confronti. L'olandese scatterà così dalla seconda casella, dietro all'inglese. Seconda fila tutta McLaren, davanti a Leclerc in quinta piazza e Sainz in settima.

Max e George mattatori della sessione

Un giro finale semplicemente perfetto quello di Max Verstappen, con l’olandese che ha fermato il crono in 1:20.520. Un vero e proprio lampo nella notte qatariota, dopo una gara sprint che aveva lasciato l’amaro in bocca nel box della Red Bull. Le modifiche effettuate sul set-up, evidentemente, hanno fatto il proprio lavoro alla perfezione, e Verstappen ci ha messo del suo facendo un ultimo giro semplicemente perfetto, rifilando circa un secondo al team mate Perez, che perlomeno è riuscito ad entrare in top ten.

Seconda posizione, anche oggi, per George Russell, che per lungo tempo è sembrato essere l’indiziato numero uno per questa pole position. Nel giro decisivo, però, il pilota di King’s Lynn non ha migliorato il proprio crono, fermandosi così a 55 millesimi dal rivale. Il passo mostrato oggi, però, e il fatto di avere alle spalle le due McLaren potrebbe certamente giocare a suo favore. Sesta piazza per Lewis Hamilton, ancora una volta in difficoltà rispetto al compagno di squadra sul giro secco.

Lotta per il Costruttori: McLaren monopolizza la seconda fila

La seconda fila, domani, sarà tutta occupata dalle vetture del team McLaren Mercedes. Lando Norris si è preso la terza posizione in 1:20.772, battendo proprio nell’ultimo giro il team mate Oscar Piastri (vincitore della Sprint), quarto a 57 centesimi dal compagno di squadra. Non sarà certo una situazione ideale quella che vivranno gli uomini di Woking, che non potranno usufruire dell’aria libera davanti a loro nelle fasi iniziali.

Il dato a favore della McLaren, sicuramente, è la posizione della Ferrari. Ancora una volta, infatti, gli uomini della Rossa non sono stati in grado di trovare la temperatura di esercizio corretta con le gomme soft, risultando parecchio in difficoltà per buona parte della sessione. Il distacco non è certo elevato: pochissimi millesimi separano Leclerc da Piastri, ma sono sufficienti a non fargli prendere la quarta posizione. Sainz, addirittura, si troverà a scattare alle spalle di Hamilton, dovendo cercare subito una rimonta importante. Entrambi avranno la possibilità di scattare sul lato pulito della pista, cosa da non sottovalutare dopo quanto visto nella Sprint Race.

Da sottolineare il decimo posto di Magnussen, che ha portato ancora una volta la Haas in top ten, mantenendo una posizione di vantaggio su Alpine nella lotta per il sesto posto nel Campionato Costruttori F1. Appuntamento, dunque, alle 17 italiane di domani, quando si spegneranno i semafori di un GP che si preannuncia ricco di emozioni.

Nicola Saglia