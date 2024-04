F1 | GP Cina, analisi tecnica: novità per Haas e Alpine

È tempo di aggiornamenti per i team di F1 quando siamo già al quinto GP stagionale. Dopo aver visto i primi pacchetti già due settimane fa a Suzuka su Red Bull e Aston Martin, questa volta a portare novità ci hanno pensato due squadre “minori”, ovvero la Haas e la Alpine. Situazioni diverse, con la Haas che dopo aver già conquistato i primi punti stagionali è chiamata a lottare con le Racing Bulls, mentre la Alpine deve schiodarsi dalle ultime posizioni dopo un avvio di stagione a dir poco difficoltoso.

Nessuna novità rilevante tra i top team in Cina

Già due settimane fa si sono visti i primi aggiornamenti importanti su Red Bull e Aston Martin. Di certo non ci si aspettava di vedere un altro pacchetto su queste vetture in Cina ed infatti così è stato. Tra gli altri top team nemmeno Ferrari e Mercedes hanno deciso di sfoggiare novità sulle proprio monoposto, che invece dovrebbero arrivare tra un mese ad Imola per il GP dell’Emilia Romagna.

In attesa di quella data sono arrivate comunque delle piccole novità per le frecce d’argento. In particolare sulla W15 sono apparse due appendici verticali ai bordi di attacco dell’halo. L’obiettivo è quello di pulire i flussi nella zona dell’abitacolo.

https://twitter.com/AlbertFabrega/status/1781143790134108187

Soluzione simile anche sulla Williams, mentre sempre nella stessa zona della vettura anche Racing Bulls ha apportato una modifica rispetto a Suzuka. In particolare è stata ridisegnata la zona del poggiatesta, come si può notare dalle foto di Albert Fabrega.

https://twitter.com/AlbertFabrega/status/1781162729207726201

Nuovo fondo per Haas e Alpine

Chi invece si è presentato in Cina con un pacchetto di aggiornamenti sostanzioso sono Haas e Alpine. Il team americano ha deciso di portare le prime novità a Shangai in attesa di vederne altre già a Miami. In casa Haas hanno portato nuove floor fences e floor edge con lo scopo di migliorare il carico ed anche la guidabilità della vettura. Nuovi anche gli specchietti, come si può notare in dettaglio qui sotto.

https://twitter.com/AlbertFabrega/status/1781157508238688518

Altra squadra che ha portato un consistente upgrade della propria monoposto è la Alpine. Per il team anglo-francese la principale novità riguarda il fondo, montato però solo sulla vettura di Esteban Ocon. Pierre Gasly dovrà invece aspettare il GP di Miami per riceverlo.

Si può notare un disegno completamente diverso rispetto a Suzuka della parte vicina alle gomme posteriori, dove è presente anche un foro. L’obiettivo generale è energizzare i flussi in quella zona.

https://twitter.com/AlbertFabrega/status/1780875375049867406

Riusciranno ad essere queste novità valide per la Alpine? Lo scopriremo meglio durante questo week-end di gara che per ora ha già riservato diverse sorprese.

Carlo Luciani