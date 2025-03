F1 | GP Australia, McLaren: buona la prima!

Lando Norris e McLaren convertono la pole position conquistata ieri nella vittoria del GP d'Australia, gara inaugurale del campionato F1 2025. Già di suo, questo evento corrisponde ad una novità enorme nel panorama attuale del Circus.

McLaren, che passo!

Come pronosticato, nella fase più “lineare” della gara in Australia (corsa, per quanto sia discutibile dirlo, in condizioni “ideali”) McLaren ha dimostrato di avere il pacchetto migliore, impostando un ritmo insostenibile per la concorrenza.

Va sottolineato che, in questa fase, la scuderia di Woking non ha chiamato nessun ordine in pista tra i due piloti, lasciando gara libera ad entrambi e in questo frangente è apparso chiaramente come Oscar Piastri, fresco di rinnovo, non corra da e non abbia nemmeno intenzione di assumere il ruolo di scudiero.

La fase cruciale della gara è arrivata con lo scroscio finale: qui sia Norris che Piastri hanno pagato lo scotto di affrontare per primi l'ultima piega. Se Lando riusciva a prendere subito la via della pista, Oscar vedeva il gruppo sfilare. Per l'australiano si tratta di una gestione non proprio impeccabile della situazione, tra l'altro di fronte al proprio pubblico.

Una gestione finalmente tranquilla

Norris è uscito di pista quando è arrivato l'acquazzone e, in sintonia con il team, si è fermato subito dopo per passare dalle slick alle intermedie. Il muretto McLaren ha gestito con molta calma questa situazione di gara, lasciando a Verstappen l'azzardo di rimanere fuori con le gomme slick. Una volta effettuato il pit-stop anche da parte dell'olandese, l'inglese ha ripreso la testa della corsa, portando a casa la vittoria.

Il trionfo dell'inglese sottolinea molti progressi da parte della scuderia e della combinazione con il pilota, che si impongono in una situazione di gara che fino…all'altro giorno avrebbe visto Verstappen e Red Bull Racing fare la voce grossa. Del resto, nel 2024, Norris e McLaren avevano lasciato per strada molti punti in situazioni simili. In tal senso, subito dopo la gara, Lando ha dichiarato:

"Abbiamo sbagliato molto l'anno scorso, quindi credo che abbiamo imparato dai nostri errori: abbiamo perso a Silverstone e in Canada in una gara come questa, quindi penso che abbiamo imparato dai nostri errori. (…) È ancora solo il primo round su ventiquattro, ma ho dovuto gestire la pressione, gestire Max, gestire Oscar dietro di me, ho spinto per tutto il tempo. (…) Una gara dura e impegnativa, ma devo ringraziare molto la McLaren perché mi ha dato una macchina fantastica".

Le classifiche

Il risultato finale della gara vede Norris coprire la prima posizione nel Piloti e avrebbe dovuto vedere uno “sweep” da parte della scuderia di Woking. In ogni caso, considerando i risultati che, a parte Mercedes, non vedono scuderie inserire entrambi i piloti nella zona alta della top-10, il nono posto di Piastri consente al team di Woking di lasciare Melbourne con la testa del Costruttori, seppure a pari merito (27 a 27, dopo la “promozione” di Andrea Kimi Antonelli) con Mercedes.

Luca Colombo