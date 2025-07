F1 | GP Gran Bretagna, Alpine divisa: Gasly vola in Q3, Colapinto a muro

É stato un sabato a due volti per Alpine nella sessione di qualifiche valida per il GP di Gran Bretagna. Se da un lato il team francese può essere soddisfatto per la prestazione di Pierre Gasly, che domani scatterà dalla quarta fila, dall'altro, Franco Colapinto è stato protagonista di un incidente in Q1 e domani partirà dalla ventesima posizione.

Pierre Gasly tiene alto il morale in casa Alpine

Il sabato di Pierre Gasly è stato più che positivo. Il pilota francese ha conquistato l'accesso al Q3, dimostrando di riuscire a mettere insieme un buon giro nel momento del bisogno. Gasly ha chiuso la sua qualifica in decima posizione, ma per le penalità di Ollie Bearman e Kimi Antonelli, scatterà dall'ottava casella in griglia. Una buona posizione di partenza che, se accompagnata da una buona strategia, domani potrebbe permettere ad Alpine di collezionare punti importanti per il mondiale costruttori.

Dopo la qualifica, il francese ha espresso tutta la sua felicità per il risultato ottenuto: “Onestamente, non sembra vero che siamo entrati nella Top10. Tutto il weekend è stato difficile. In qualifica pensavo di venire eliminati nel Q1. Sono davvero felice per tutta la squadra”.

Il botto di Colapinto

Se da una parte Alpine può festeggiare con Gasly, dall'altra c'è tutta la delusione di Franco Colapinto. La sessione di qualifica del pilota argentino è finita prematuramente a causa di un incidente. Nel corso del Q1, Colapinto ha perso il controllo della sua macchina andando a sbattere contro il muro.

Le parole del pilota argentino, al termine della sessione, hanno espresso tutta la sua delusione: “Qualifiche difficili. Ho faticato un po' con il grip all'inizio, la pista era un po' bagnata, ho preso il cordolo e purtroppo ho perso la macchina. Come team stiamo cercando di migliorare e stiamo faticando un po' con la vettura. Cercheremo di migliorare per domani”. Già osservato speciale dalla squadra, l'episodio di oggi ha aggiunto tensione alla situazione dell'argentino, che domani dovrà fare una gara pulita per riconquistare fiducia.

Giulia Pea