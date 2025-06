TCR Italy | Monza, gara-2: Baldan torna in vetta, Brigliadori si conferma nel DSG

Il terzo weekend stagionale del TCR Italy va in archivio tra conferme e alcune sorprese dopo la doppia sfida andata in scena a Monza. Nicola Baldan è riuscito ad imporsi in gara-2, riconquistando la vetta del campionato complice anche il ritiro del diretto antagonista Nicolas Taylor avvenuto nelle prime fasi. Nel DSG il copione è stato pressoché identico al giorno precedente, con il duo SF Squadra Corse a monopolizzare i primi due gradini del podio con Eric Brigliadori davanti a Matteo Roccadelli.

Baldan vince e torna leader nel TCR Italy

Dopo le vicissitudini patite nella giornata di ieri, il sorriso può tornare sul volto di Nicola Baldan, autore di una prestazione maiuscola a Monza che gli consente di ritrovare il gradino più alto del podio e la leadership nella classifica generale della categoria Sequenziale. Il terzo appuntamento stagionale del TCR Italy ha premiato il portacolori del team Aikoa Racing al termine di una seconda manche ricca di colpi di scena, e caratterizzata da una serie di problemi agli pneumatici che hanno frenato sul più bello diversi protagonisti. Sul secondo gradino del podio è salito a sorpresa Francesco Cardone, il quale ha così colto il miglior risultato in carriera al volante dell'altra Audi di Aikoa, mentre solo una penalità di 10" inflitta a Filippo Barberi (giunto secondo sul traguardo ma resosi autore di una toccata alla Prima Variante nei confronti di Poloni, vincitore di ieri) ha impedito alla scuderia veneta di conquistare una fantastica tripletta. Alla fine, in una vera e propria gara ad eliminazione, a salire sul terzo gradino del podio è stato il giovane polacco Michal Bartoszuk, in gara con la Honda di MM Motorsport.

Taylor scivola a -29 in classifica

Tra coloro che hanno dovuto alzare bandiera bianca in anticipo c'è stato anche il leader del campionato alla vigilia della gara odierna, ovvero Nicolas Taylor: il canadese ha dovuto dire addio alle proprie ambizioni già nel corso del primo giro per problemi di temperature, scivolando ora a -29 in classifica da Baldan. Problemi di gomme hanno invece condizionato la gara di Jacopo Cimenes (MM Motorsport), Pietro Alessi (BF Motorsport) e Denis Babuin (Planet Motorsport), i quali avrebbero tutti potuto ambire al podio se non fossero stati costretti a rientrare ai box per effettuare il cambio degli pneumatici. In quarta posizione si è quindi piazzato Alex Ley, il quale ha preceduto il penalizzato Barbieri e il turco Zekai Ozen.

Roccadelli precede Brigliadori e Lancellotti in gara-2 a Monza

SF Squadra Corse domina con Brigliadori e Roccadelli

Ancora una sinfonia targata SF Squadra Corse ha invece caratterizzato la seconda manche del TCR Italy DSG, con il team diretto da Federico Scionti che ha finito per dominare l'intero weekend brianzolo. Ancora una volta, a dimporsi è stato Eric Brigliadori, il quale è stato abile ad uscire dalla bagarre iniziale senza troppi rischi ed a scavalcare il compagno di squadra Matteo Roccadelli, prima di involarsi verso il traguardo. Il momento chiave è avvenuto nel corso del settimo giro, quando il pilota cesenate è uscito vincitore dal duello a tre con il proprio team mate e con Mattia Lancellotti (in testa fino a quel momento), per poi andare a conquistare un successo che gli consente di portarsi a +25 in classifica nei confronti del compagno. Ancora una volta frenato sul più bello Lancellotti, la cui vettura è andata in autoprotezione in Prima Variante, costringendolo ad accontentarsi del nono posto. A salire sul podio dell'assoluta ci ha pensato quindi Gustavo Sandrucci (Casals Motorsport), il quale si è anche imposto nella Master, mentre alle sue spalle sono giunti Andrea Palazzo e Carlotta Fedeli, autrice di una prova maiuscola dopo essere scattata dalla pole.

Il TCR Italy tornerà in azione nel primo weekend di Agosto a Imola, quando andrà in scena il quarto appuntamento stagionale della serie tricolore.

Da Monza - Marco Privitera

Classifica Gara-2 TCR Italy Sequenziale

Classifica Gara-2 TCR Italy DSG