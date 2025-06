TCR Italy | Monza, gara-1: primo centro per Poloni, assolo di Brigliadori nel DSG

Il gradino più alto del podio è finalmente arrivato per Matteo Poloni, autore di una prova maiuscola nella manche che ha aperto il terzo round stagionale del TCR Italy a Monza. Il pilota bergamasco si è imposto nella gara riservata alle vetture con cambio sequenziale precedendo sul traguardo Pietro Alessi e Nicolas Taylor, con quest'ultimo tornato in vetta alla classifica approfittando dei guai occorsi a Nicola Baldan, vittima di una foratura a seguito di un contatto con lo stesso Alessi. Nel DSG, continua il dominio firmato SF Squadra Corse, con Brigliadori di nuovo in vetta davanti a Roccadelli.

Prima gioia per Poloni nel TCR Italy

E' il Tempio della Velocità di Monza a sancire il primo trionfo di Matteo Poloni nel TCR Italy. Una gioia lungamente attesa per il portacolori del team Gear Works, che è stato abile nel volgere a proprio favore le situazioni venutesi a creare in gara per conquistare un successo insperato alla vigilia, dopo essere scattato dalla terza piazza in griglia. Nonostante una partenza che lo ha visto sopravanzato da uno strepitoso Nicolas Taylor, scattato in maniera eccellente dalla terza fila, il pilota lombardo ha dapprima approfittato del duello tra Baldan e Alessi che ha tolto il primo dai giochi per il successo, quindi della successiva esitazione di Taylor ed infine del lungo di Alessi alla Prima Variante, per andare a cogliere un successo che lo rilancia in ottica titolo.

Baldan chiude settimo e cede la leadership in campionato

La gara non è andato come nelle aspettative per Nicola Baldan, costretto a cedere anche la leadership in campionato a vantaggio di Taylor: il veneto di Aioka Racing ha infatti avuto la peggio nel contatto verificatosi in Prima Variante con Pietro Alessi, venendo costretto a rientrare ai box per una foratura e terminando in settima posizione. Lo stesso Taylor ha pagato indirettamente le conseguenze del problema occorso all'Audi del rivale, alzando il piede quando gli era in scia e rimanendo sorpreso dal rallentamento di quest'ultimo: un episodio che ha quindi favorito Poloni, capace di prendersi la testa dopo l'errore di Alessi a metà gara e successicamente di mantenere la leadership anche dopo la Safety Car, entrata in azione per un contatto tra Bartoszuk (penalizzato di 10") e Pelatti in Prima Variante. Con Alessi e Taylor a completare il podio, la gara di Monza ha riservato soddisfazioni anche per Jacopo Cimenes e Francesco Cardone (entrambi in Top-5), con quest'ultimo vincitore nella Master e che domani avrà l'opportunità di scattare dalla prima fila al fianco di Marco Pellegrini.

Eric Brigliadori in azione a Monza nel TCR Italy DSG

Nel DSG è doppietta Brigliadori-Roccadelli, sfortuna per Lancellotti

Doppietta senza rivali per il duo SF Squadra Corse nella categoria DSG, con Eric Brigliadori (al suo terzo centro stagionale) che ha così consolidato la propria leadership in classifica, precedendo il compagno di squadra Matteo Roccadelli. L'unico che ha provato a tenere il passo del duo di testa è stato Mattia Lancellotti (Planet Motorsport) prima che il pilota di Vipiteno fosse costretto a rientrare ai box per una foratura, concludendo 11esimo. A salire sul terzo gradino del podio è quindi stato Filippo Maria Silvestrini, distante oltre 20" dalla vetta, mentre alle sue spalle si è piazzato Andrea Palazzo. Gustavo Saandrucci si è difeso con la quinta posizione, svettando nella Master davanti ad Alessandro Berton: proprio quest'ultimo, insiema a Carlotta Fedeli, scatterà dalla prima fila nella gara di domani, in programma con start alle 8:30.

Da Monza - Marco Privitera