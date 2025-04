Sim Racing | ACI Esport Formula 2025: progressi per RFM e-Sport a Barcellona

Prosegue il Campionato ACI Esport Formula 2025 con la seconda tappa disputata la scorsa settimana al Circuit de Barcelona-Catalunya nella variante National. Il weekend di gara virtuale in Spagna ha visto nuovamente RFM e-Sport tra i team protagonisti nonostante l’assenza di Matteo Bellandi per motivi lavorativi che ha lasciato Riccardo Tocu (#901) l’unico portacolori della squadra sulla monoposto FIA F4 (IR-04) brandizzata LiveGP.it.

Una gara pulita e con tanti spunti buoni

I segnali incoraggianti di Imola incontrano riscontri già dalle qualifiche di Barcellona, dove Tocu va a firmare il settimo tempo a soli 183 millesimi dalla pole position di Samuele Spiezio (North Sim Racing). La partenza non è stata delle migliori, ma il pilota RFM è riuscito a risalire subito e a tenersi lontano dai guai, evitando gli vari incidenti avvenuti nel gruppo centrale che ha costretto cinque piloti alla sosta anticipata, tra cui anche Pablo Caroleo (Tatum Res-Tech, secondo ad Imola).

Ciò ha permesso a Riccardo di girare con regolarità nel gruppo davanti e di mettere su un passo gara al livello dei migliori. Alla fine, approfittando anche dell’incidente in rettilineo tra Famulari e Burnelli a metà gara, concretizza l’occasione firmando per il team un’ottima sesta posizione al traguardo nella gara vinta da Andrea Bristot (secondo successo di fila per il pilota MAG-Performance) davanti a Tommaso Zappalà e a Samuele Spiezio.

RFM agguanta la top 5 della classifica team

Tale risultato, colto senza uno dei due titolari, permette al team RFM e-Sport di sorpassare IS Corse e di salire al quinto posto di classifica con 22 punti. La soddisfazione di tutta la squadra è evidenziata dalle parole di Tocu nel post gara:

Partenza complicata, sono rimasto un po’ imbottigliato ma poi sono riuscito a trovare un buon ritmo. Ho cercato di mantenere la calma, evitare contatti inutili e ho approfittato degli errori davanti. Alla fine è arrivata una P6 che, considerando le difficoltà, è un risultato che ci teniamo stretto. Ora testa alla prossima.

Il Campionato ACI Esport Formula 2025 proseguirà la prossima settimana con la tappa austriaca del 23 aprile al Red Bull Ring. Come sempre potete seguire i nostri piloti sui canali ufficiali di SimRacingLeagueTV con il collegamento che inizierà alle ore 21:15.

Andrea Mattavelli