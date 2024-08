IMSA | Festa GT al VIR per l’ultima ‘Sprint’ del 2024

Ultima competizione ‘Sprint’ dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2024 questo fine settimana al Virgina International Raceway. Sarà un week-end unico quello che ci apprestiamo a vivere per la categoria americana, l’unico riservato esclusivamente alle GTD PRO ed alle GTD.

Roxy prova a difendersi dal ritorno di Heart of Racing Aston #23

Roxy, nome con cui viene indicata la caratteristica Porsche #77 AO Racing, è in vetta al campionato dopo l’avvincente round di Road America. Laurin Heinrich è il leader della serie anche se ha perso dei preziosi punti nei confronti dell’Aston Martin #23 Heart of Racing di Ross Gunn.

Ricordiamo che il tedesco ed il britannico sono gli unici a potersi contendere il titolo vista la presenza parziale di Seb Priaulx e di Alex Riberas: il primo ha lasciato per impegni concomitanti con Multimatic, mentre il secondo ha saltato alcune sfide per presenziare con Heart of Racing nel FIA World Endurance Championship.

I due volti citati vantano rispettivamente 2.256p e 2180p a testa, il binomio precede i campioni in carica Jack Hawksworth/Ben Barnicoat (Vasser Sullivan Lexus #14 che si attestano sui 2083p.

Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports resta ancora matematicamente agganciata all’ipotetico successo con Antonio Garcia/Alexander Sims #3 e Nicky Catsburg/Tommy Milner #4. Le due Chevy ripartono in un tracciato ‘amico’, lo scorso anno l’auto #3 vinse con l’iberico Garcia e con l’attuale alfiere WTR Andretti Acura Jordan Taylor.

Non ci sarà la Ferrari 296 GT3 #35 Conquest Racing che con Daniel Serra/Giacomo Altoé ha vinto la tappa di Road America anche per gli impegni concomitanti dei due piloti. Il brasiliano è infatti impegnato in Belgio a Spa per l’European Le Mans Series, mentre l’italiano parteciperà al round di Magny-Cours del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup.

Mercedes e Winward Racing per il titolo già al VIR?

Patrick Gallagher/Robby Foley continuano inesorabilmente a recuperare terreno in GTD a tre gare dalla fine nei confronti della Mercedes #57 Winward Racing di Russell Ward/Philip Ellis. I vincitori della Rolex 24 e della 12h Sebring sono pronti per continuare ad amministrare sulla coppia di Turner Motorsport BMW #96, una missione non constata tra il round del VIR, l’inedita sei ore di Indianapolis e la Motul Petit Le Mans.

Heart of Racing Team Aston Martin #23 e Vasser Sullivan Lexus #14, rispettivamente con Zacharie Robichon/Roman De Angelis e Frankie Montecalvo/Parker Thompson, restano in agguato in ogni atto per un’ipotetica vittoria anche se per ora è sfuggita in più occasioni. La #23 vanta una sola gioia in Canada a luglio, mentre ancora zero sigilli per la #12 che nuovamente si avvicinata alla ‘Victory Lane’ anche in Wisconsin.

Domenica la gara da 2h e 40 in diretta come sempre su IMSA TV (IMSA.com/ RadioLeMans.com/ canale YouTube IMSA).

Luca Pellegrini