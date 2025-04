Mercedes e BMW aprono il GTWC America a Sonoma | A Ruota Libera

Mercedes e BMW si spartiscono il bottino a Sonoma nel primo atto del GT World Challenge America Powered by AWS, protagonista assoluto della quinta puntata di ‘A Ruota Libera’. Tante le battaglie nella prima prova dell'anno con i successi di Mikael Grenier/Michai Stephens e Kenton Koch e Connor De Phillippi, rispettivamente in azione con JMF Motorsports e Random Vandals Racing.

GTWC America: BMW e Mercedes subito al top a Sonoma

Nella race-1 di sabato, la BMW M4 GT3 EVO #99 Random Vandals Racing ha dovuto piegarsi dopo la sosta ai box alla Mercedes AMG GT3 EVO #34 JMF Motorsports, team al debutto assoluto in SRO America.

La lotta tra le due compagini citate è continuata anche nella race-2, segnata nel finale da una bandiera gialla a meno di 30 minuti dalla fine per un problema all'ultima curva per la Ferrari 296 GT3 #163 AF Corse.

Questo ha permesso alla BMW #99 di Connor De Phillippi di poter attaccare il leader provvisorio Alex Sedgwick (RS1 Porsche #18). Il teammate di Jan Heylen ha tentato di resistere a Kenton Koch, abile a sferrare l'assalto decisivo a due passaggi dalla fine.

Anche Random Vandals Racing ha ottenuto il primo acuto della propria storia nel GTWC America dopo aver sfiorato l'obiettivo nella parte finale del 2024. Il team citato ha primeggiato anche nel Pirelli GT4 America con la nuovissima BMW M4 GT4 EVO.

Bill Auberlen/Varun Choksey #51, in azione con la seconda BMW targata Random Vandals Racing hanno completato il podio in race-1, mentre nella seconda corsa la Top3 è stata siglata dalla già citata Mercedes #34.

Parentesi speciale anche per la classe PRO Am con il successo dei campioni in carica Foley/Justin Rothberg (Turner Motorsport BMW #29) in race-1. La seconda prova, invece, ha premiato la Mercedes #91 Regulator Racing che ha sfruttato alla perfezione la ‘strategia alternativa’ di inserire il pilota PRO in azione contro i Bronze Driver. Phil Ellis non ha avuto rivali utilizzando alla perfezione la Safety Car a pochi minuti dalla fine, il pilota svizzero ha potuto quindi festeggiare con Jeff Burton.

Next round del GTWC America a Sonoma a fine aprile. Nel frattempo SRO inizia la propria stagione agonistica a livello globale: tra una settimana sarà infatti il turno del GTWC Australia da Phillip Island, mentre tra due week-end non perdetevi l'opening round di Sepang del GTWC Asia e soprattutto la tappa inaugurale del GTWC Europe Endurance Cup dal Paul Ricard.

Nella prossima puntata…

Nel week-end che ci apprestiamo a commentare l'attenzione sarà tutta sulla Spagna con la prima tappa dell'European Le Mans Series e della Michelin Le Mans Cup.

