DTM | Lausitzring, gara-1: Kelvin van der Linde torna a vincere sotto al diluvio

Kelvin van der Linde ha vinto gara-1 del DTM al Lausitzring. Il sudafricano di ABT festeggia dopo una prova ricca di colpi di scena, il #3 dello schieramento svetta davanti alla Mercedes #130 di Maro Engel ed alla Porsche #91 di Thomas Preining.

Audi leader dalla pole prima del diluvio

Kelvin van der Linde (ABT Sportsline Audi #3) ha tenuto la pole alla partenza resistendo all'assalto di Thomas Preining (Manthey EMA Porsche #91) ed all'auto gemella #7 di Ricardo Feller. Le due Audi targate Red Bull hanno provato a fare la differenza prima dell'arrivo della pioggia.

Tutti si sono fermati ai box per cambiare le gomme, il sudafricano autore del giro veloce in Q1 è rimasto leader davanti a Maro Engel (Mercedes-AMG Team WINWARD #13), Nicki Thiim (SSR Performance Lamborghini #94), Arjun Maini (Mercedes-AMG Team HRT #36) e Preining.

Audi guida il restart e festeggia all'arrivo

Dopo una breve red flag, dovuta alle avverse condizioni meteo ed alla tantissima acqua presente sulla pista, Audi ha gestito la ripartenza davanti a Mercedes ed a Porsche. Kelvin van der Linde è stato uno degli ultimi a fermarsi ai box nella speranza di mettere le gomme slick prima della bandiera a scacchi.

Tutti i piloti, ad eccezione di Mirko Bortolotti (SSR Performance Lamborghini #92), hanno mantenuto gli pneumatici da bagnato, una scelta che si è dimostrata vincente anche visto il poco tempo a disposizione in pista.

Kelvin van der Linde #3 ha colto meritatamente la prima affermazione del 2024 precedendo Engel, Preining e la Mercedes #22 Team MANN-FILTER di Lucas Auer.

Quinta piazza per Ricardo Feller, presente davanti a Sheldon van der Linde (Schubert Motorsport BMW #31), Maini, Thiim e Christian Engelhart (Lamborghini Team TGI by GRT #63). Luca Stolz con la Mercedes #4 del Team HRT ha completato la Top10 su Mirko Bortolotti, in rimonta una volta messe in temperatura le gomme slick.

Domani il DTM tornerà a rispettare gli orari canonici con la race-2 che scatterà come da copione alle 13.30. I protagonisti torneranno in azione già in mattinata per la disputa della Q2.

Luca Pellegrini