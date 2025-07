WorldSBK | Balaton Park: viaggio in solitaria fino a quota 70 per Razgatlıoğlu

Toprak Razgatlıoğlu si conferma ancora una volta l’uomo dei numeri del WorldSBK, avendo raggiunto quota 70 vittorie in carriera e vincendo la settima gara di fila in Gara 1 a Balaton Park. In questa occasione il turco di casa BMW ha portato a casa il successo grazie ad una corsa dominata e comandata fin dai primi momenti.

Dominio costruito a partire dalla pole position

Nonostante il circuito di Balaton Park sia un nuovo acquisto da parte del calendario della Superbike, questo non ha impedito a Toprak Razgatlıoğlu di prendere il controllo dell’attività in pista fin dai primi momenti della giornata di sabato. Nel primo giorno di prove, infatti, il turco si era dovuto “accontentare” della seconda posizione nei risultati combinati tra Prove Libere 1 e Prove Libere 2, scavalcato dall’ottimo Sam Lowes, che è riuscito a replicare la stessa performance anche durante il meno importante turno di Prove Libere 3 del sabato mattina. Alla luce di questo Razgatlıoğlu ha voluto rimarcare la sua superiorità anche sulla pista ungherese, ritornando a imporre il suo ritmo durante il turno di Qualifica.

La prima pole position di sempre del mondiale delle derivate di serie è stata infatti siglata da Razgatlıoğlu, che ancora una volta si è dimostrato essere il pilota da battere in ogni condizione e su ogni tracciato: il portabandiera BMW ha infatti rifilato mezzo secondo a tutto il resto dello schieramento, mettendo la sua firma su un giro chiuso in 1:38.357 e guadagnandosi di diritto la partenza dal palo in previsione della prima Gara del weekend. Nulla hanno potuto i rivali di fronte alla velocità dimostrata dal turco, visto che il pilota che più gli si è avvicinato è stato Sam Lowes ed è pur sempre arrivato a +0.477 dal miglior tempo siglato da Razgatlıoğlu.

Credits: WorldSBK

Vittoria mai in discussione in Gara 1, ma occhi sulla domenica

Il predominio di Toprak Razgatlıoğlu su questa pista e in generale nel campionato in questo momento della stagione è risultato ancora più evidente con l’arrivo di Gara 1, dove il turco partiva in pole e dove ha fin da subito agguantato la testa della corsa. L’unica minaccia al suo dominio totale è stata portata avanti da Andrea Locatelli: l’italiano ha infatti tentato – riuscendoci – di prendere la prima posizione in occasione della partenza prima della bandiera rossa, forzando Razgatlıoğlu dall’interno e scavalcandolo in Curva 1, prendendo a tutti gli effetti la testa della corsa. Il tentativo di Locatelli è stato però vanificato dalla comparsa della bandiera rossa, che ha di fatto resettato le posizioni e riportato Razgatlıoğlu in prima posizione in vista della ripartenza.

Da quel momento in poi non c’è stata storia per nessuno, visto che alla seconda bandiera verde il pilota BMW ne ha approfittato per porsi definitivamente in prima posizione, conducendo da quel momento fino alla fine la corsa sul tracciato ungherese. Ancora una volta non c’è stato verso per gli avversari di mettere sotto pressione Razgatlıoğlu, che anche in questo caso ha condotto una gara in solitaria, tagliando il traguardo in prima posizione e portandosi a casa il 70esimo successo in carriera in Superbike. “Sono felicissimo di com’è andata la gara” ha commentato Razgatlıoğlu, “questa è una pista nuova per tutti e siamo andati forte. Sono però concentrato su domani, visto che dobbiamo ancora lavorare. Il meteo probabilmente non sarà lo stesso di oggi, ancora non si sa, ma oggi ci siamo goduti la gara.”

Vittoria numero 70, ora si punta a prendersi la gara numero 1000

Questo risultato marca la 70esima vittoria di Razgatlıoğlu all'interno della sua carriera nel mondiale Superbike, facendolo scalare sempre di più all'interno nella classifica dei piloti migliori di sempre. D'altronde i numeri parlano chiaro, dato che oltre alle vittorie vanno messi nel conto anche i 160 podi conquistati e le 22 pole position portate a casa nel corso degli anni. La vittoria a Balaton Park arriva in occasione del 999esima gara di sempre della storia del WorldSBK, fattore che potrebbe rendere Razgatlıoğlu ancora più determinato a vincere anche nella giornata di domenica: il pilota BMW infatti ha vinto la sua prima gara in occasione della gara numero 800 della Superbike (Gara 1 di Magny-Cours 2019), ed ha poi conquistato anche la gara numero 900 (Gara 1 di Mandalika 2022), puntando ora a vincere anche la 1000esima gara.

Valentina Bossi

Leggi anche: WorldSBK | Balaton Park, Gara 1: Razgatlıoğlu impassibile e vincente, 2° Bulega