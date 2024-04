Formula X | Un nuovo imperdibile week-end scatta a Varano

Sarà un grande spettacolo quello che FX Racing Weekend si appresta a regalare in occasione del fine settimana di gare in programma sull’Autodromo ‘Riccardo Paletti’ di Varano de’ Melegari. Dopo l’apertura di stagione andata in scena a fine Marzo sul Mugello Circuit, questa volta toccherà al circuito emiliano ospitare i bolidi della serie tricolore nelle giornate di Sabato 13 e Domenica 14 Aprile, per un evento all’insegna delle emozioni e caratterizzato da una serie di numeri da record.



Saranno infatti circa 200 i piloti che complessivamente prenderanno parte alla manifestazione, dando vita ad un totale di ben venti gare suddivise tra le dieci categorie presenti ai nastri di partenza. Occhi puntati in particolar modo sul secondo round della FX Pro Series, le velocissime monoposto Tatuus T014 pronte a regalare nuove sfide avvincenti dopo i finali al fotofinish registratisi in terra toscana, al pari dell’attesissimo esordio stagionale del Trofeo Predator’s, caratterizzato da una griglia sold-out composta da oltre trenta vetture. Numeri da record anche per la Legends Cars Italia, con ben due schieramenti per un totale di sessanta iscritti al via, mentre non mancherà l’attenzione anche per le categorie Turismo con lo start dei campionati ATCC. Da segnalare anche il via di Formula Classic e Sprint Series, mentre FX2 e Lotus Cup Italia con il loro secondo appuntamento andranno a completare il ricco palinsesto del fine settimana.



Come di consueto, tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sui canali Social di FX Racing Weekend (YouTube e Facebook) e sul sito LiveGP.it, mentre non mancheranno numerosi speciali di approfondimento in diretta con le interviste ai protagonisti ed il dietro le quinte dell’evento. A tal proposito, una ghiotta novità è rappresentata dall’iniziativa in programma per Domenica 14 alle ore 14:25, quando la griglia di partenza della FX Pro Series sarà aperta ai fans in possesso del biglietto d’ingresso per un’esclusiva Grid Walk nel corso della quale sarà possibile vivere da vicino l’atmosfera unica dello start, tramite anche la presenza di un apposito DJ Set allestito in pista.

Tanto spettacolo in pista a Varano

In mezzo a tutte queste iniziative, l’aspetto puramente agonistico non passerà di certo in secondo piano. Grande attesa per il secondo round stagionale della FX Pro Series, dopo un inizio di stagione a dir poco scoppiettante al Mugello caratterizzato dai successi di Lorenzo Mariani (Team Racing Gubbio) e Alberto Naska (Harp Racing): confermata la presenza al via del giovanissimo Patrick Fraboni, mentre saranno della partita altri sicuri protagonisti del calibro di Andrea Gilardoni, Cosimo Antoniello e Andrea Grassano, senza dimenticare svariate new-entry che promettono di aggiungere ulteriore interesse alla sfida sul tracciato parmense.



Sempre rimanendo in tema di monoposto, la nuova stagione del Trofeo Predator’s si apre sul circuito “di casa” per la realtà fondata da Corrado Cusi con un parco partenti di primissima qualità ed una griglia già sold-out da diverse settimane. Al volante delle performanti PC015, il campione in carica David Tonizza punterà a difendere con Nem Racing il titolo conquistato lo scorso anno al proprio debutto in gara, dovendosela vedere in primo luogo con Davide Critelli (D-Team Racing), a sua volta trionfatore nella FX3 dopo un appassionante duello con i fratelli Andrea e Matteo Zaniboni. Tra i 32 piloti al via non mancheranno comunque altri protagonisti in grado di puntare al successo: tra di essi Andrea Frizza, Riccardo Tocu, Andrea Campagna, Andrea Galluzzi e Mauro Valentini tra i PRO; Gabriele Bini, Diego Sabbatini e Claudio Tempesti tra gli Over, mentre non mancheranno possibili sorprese provenienti anche dai partecipanti alla graduatoria Silver, caratterizzata dalla presenza di svariati rookie ai nastri di partenza.



Attesissimo anche l’esordio stagionale dei campionati ATCC riservati alle vetture Turismo, suddivisi in questa occasione in due schieramenti; da un lato, il duo formato da Giuseppe Bodega e Fulvio Ferri (Meteco Corse) punteranno a difendere il titolo assoluto ATCC Italy conquistato lo scorso anno, mentre saranno numerosi i contendenti al via nella Divisione Light, tra i quali il duo Bolzoni-Marchesini (Bolza Corse), Andrea Zanforlin (Team Raptor), Stefano Bosi (Pro Race) e i portacolori di Red&Blu Autosport, ovvero Camillo Piccin e Rino De Luca. La griglia della Divisione Cup potrà invece contare sullo spettacolo garantito dalle Bmw Serie 1 della One Cup Series, da quest’anno presente full-time nell’ambito del calendario FX con diversi protagonisti che cercheranno di raccogliere l’eredità del campione uscente Lorenzo Tocci: tra di essi Andrea Carpenzano, Romano Belli e il duo formato da Giuseppe Angilello e Giovanni Grasso. Il confronto si preannuncia apertissimo anche nella spettacolare Bmw 318 Cup, con il detentore del titolo Michele Parretta deciso a riconfermarsi sul trono e pronto alla sfida con i vari Rolando Bordacchini, Michele Materni e David Delli Guanti, così come nella classe RS, dove l’equipaggio composto da Ivan e Pietro Fabris punterà a giocare un ruolo da protagonista al pari di Flavio Fenaroli e Gianpiero Fornara.



Numeri incredibili al via della Legends Cars Italia, con ben sessanta piloti pronti ad entrare in azione al volante delle divertenti vetture statunitensi suddivise in due schieramenti, con l’obiettivo di andare a caccia del titolo conquistato lo scorso anno da Simone Giussani. Non mancheranno diversi volti nuovi al via, così come numerose conferme rappresentate dai competitivi Rosario Messina, Filippo Majrani, Michele Locatelli, Luigi Maselli e Rita Sammartino.



Pronta per la “prima stagionale” anche la Sprint Series, il monomarca low-cost che vedrà le Twingo Cup in azione per la terza edizione del Trofeo. Il campione in carica Andrea Basso dovrà fare i conti con una concorrenza agguerrita, in uno schieramento composto da oltre venti vetture nel quale spiccano tra gli altri i nomi degli sloveni Matic Preša, Bojan Seme e Bojan Petrushevski, oltre che delle new-entry Mamo Vuolo e Francesco Bolzoni.



Sul circuito emiliano andrà in scena anche il secondo appuntamento stagionale del campionato FX1-FX2, reduce dai successi colti al Mugello da parte di Salvatore Marinaro ed Enrico Battaglia. Il primo confermerà la propria presenza al volante della sua Dallara F310, mentre il secondo sarà al via con la Griiip G1 del Battaglia Racing; tra gli altri protagonisti più attesi, vi sono senza dubbio il giovane Valentino Carofano ed i portacolori ‘Ruote Scoperte Motorsport’ Andrea Masci e Stefano Pezzoni, al pari di Vito Di Bello (G_Motorsport) e Riccardo Rossi, già in evidenza nel corso della prima uscita in terra toscana. Al via anche il duo formato da Sandro e Giancarlo De Virgilis su Formula Renault, mentre saranno della partita anche le new-entry Giovanni Giordano, Luca Guolo e Massimo Pucci.

Presenti anche Formula Classic e Lotus Cup Italia

Dopo un’annata caratterizzata da numeri in grande crescita, promette di confermarsi su alti livelli anche la Formula Classic, categoria riservata alle monoposto storiche e che presenta al via dei veri e propri “gioielli” capaci di scrivere pagine indimenticabili del motorsport. Tra i favoriti della vigilia vi è il campione in carica Matteo Aralla (Zero40 Racing), il quale con la sua Reynard F903 tenterà di difendersi dalle insidie rappresentate da Pietro Tenconi (Dallara 386) e dai compagni di squadra Emanuele Aralla e Romano Zani. Sfida apertissima anche nelle classi Historic 2.0 e 1.6, dove spiccano la Formula Alfa Boxer del duo Olcese-Drago e le Formula Abarth schierate dal team Grassano Racing.



La Lotus Cup Italia non ha di certo tradito le attese della vigilia nel corso del round inaugurale al Mugello, riservando due gare movimentate e ricche di sorprese. Saranno chiamati a confermarsi ai vertici Maurizio Copetti e Alberto Naska, vincitori delle due manche sul tracciato toscano, mentre non mancheranno di candidarsi ad un ruolo da protagonisti anche il campione in carica Massimo Abbati ed i rookie Marco Gianesini e Roberto Agostini, in un confronto che promette di rivelarsi equilibrato lungo i 2350 metri del tracciato emiliano.



Luca Panizzi (organizzatore Formula X Racing Weekend): “Siamo pronti per un week-end da record, con ben sette campionati che prenderanno il via nel corso di questo evento ed un programma ricchissimo di appuntamenti per tutti i fans. E’ sempre un piacere poter tornare sull’Autodromo di Varano, che da anni rappresenta per noi una sorta di “seconda casa”: siamo sicuri che lo spettacolo non mancherà, grazie anche ad una copertura streaming completa e alle numerose iniziative pensate proprio per coinvolgere i tifosi: non vediamo l’ora di vivere insieme questo appuntamento!”



L’accesso al pubblico sarà gratuito nella giornata di Sabato 13, mentre per Domenica 14 Aprile i tagliandi saranno disponibili all’ingresso dell’autodromo e nell’apposito link presente sul sito ufficiale FX Racing Weekend (12 euro intero, 8 euro ridotto, gratuito per i minori di 14 anni). Tutte le gare saranno inoltre visibili in live streaming a partire dalle ore 16:30 di Sabato e dalle 8:45 di Domenica, per un totale di oltre sedici ore di diretta con il commento a cura di Marco Privitera, Nicola Saglia e dello staff di LiveGP.it.