Race Of Champions | Il team Francia vince la Nations Cup 2025

La due giorni della Race of Champions 2025 di Sydney si apre con la vittoria di Sébastien Loeb e di Victor Martins per la Francia alla Nations Cup. Il duo transalpino si è dimostrato molto competitivo fin dalle prime battute di questa competizione ed è stato capace di avere la meglio su tutti i propri avversari. La Francia si conferma sul tetto del mondo della ROC per la terza volta dopo le precedenti due affermazioni nel 2000 e nel 2004.

Francia e Australia SC dominano già dai gruppi, Germania OK

Nei primi due gruppi ci sono stati i rispettivi domini per il team Francia e il team Australia Supercars. La squadra transalpina, grazie alle prestazioni subito convincenti di Loeb e Martins, ha annichilito la concorrenza dei team All Stars e Finlandia con 4 vittorie, mentre quest’ultima è rimasta eliminata nonostante il successo iniziale di Kovalainen su Kristofferson nella prima Heat. Per quanto riguarda la squadra australiana, Will Brown e Brodie Kostecki sono stati praticamente perfetti con 4 successi in 4 gare e hanno lasciato a Nuova Zelanda e Australia Off Roads la lotta per il secondo posto, vinta dal duo kiwi per il miglior tempo.

Il Group C è stato nettamente il più combattuto e interessante dei tre, soprattutto per la presenza del team Germania con il ritorno di Sebastian Vettel e di Mick Schumacher. Il duo tedesco ha vinto il gruppo con 3 successi nonostante la forte concorrenza del team USA che, anch’essa a quota 3 vittorie, si è dovuta accontentare del secondo posto dopo il botto di Travis Pastrana contro le barriere nella prima Heat contro Vettel. Eliminati invece David Coulthard e Alister McRae (sostituto last-minute del figlio Max) per il team Gran Bretagna senza aver vinto nemmeno una Heat.

Il tabellone: Norvegia fuori già ai quarti, Vettel si ferma in semifinale

I quarti di finale si aprono subito con una sorpresa: il team Norvegia campione in carica esce subito nel confronto con il team All Stars dopo la derapata di Petter Solberg nella penultima curva in cui ha sfiorato le barriere e la sconfitta del figlio Oliver nel confronto decisivo con Chaz Mostert. A seguire la sfida tra Francia e Nuova Zelanda vinta dal duo francese: nonostante la toccata di Martins contro le barriere nella Heat 1 e la relativa penalità, Loeb è riuscito ad aggiudicarsi il confronto decisivo con Louis Sharp per il passaggio in semifinale. Australia Supercars ha dominato il confronto contro gli Stati Uniti nel terzo quarto mentre il team Germania ha avuto la meglio sul team Australia Off-road per 2-1 grazie alle due vittorie di Vettel su Molly Taylor e Toby Price.

A seguire abbiamo due semifinali molto tirate: le due sfide tra All Stars vs Francia e tra Australia Supercars vs Germania arrivano entrambi alla Heat 3 dopo due manche segnate anche dalla pioggia. Nella prima semifinale è stato Martins a vincere la sfida decisiva con Kristofferson per portare lui e Loeb in finale mentre nella seconda Vettel, dopo essersi aggiudicato le 5 gare in cui aveva corso precedentemente, ha perso il confronto chiave con Kostecki che ha portato il team Australia Supercars in finale della Race of Nations per la gioia del pubblico presente all’Accor Stadium.

Martins rimonta nella finale e nega la prima gioia all’Australia

La finale tra il team Francia e il team Australia Supercars, disputata su pista bagnata, è cominciata con il primo duello tra Will Brown e Sébastien Loeb in cui l’australiano, nonostante una lenta partenza, è riuscito a recuperare sul campione francese per vincere la Heat 1. A seguire è toccato a Victor Martins e Brodie Kostecki con quest’ultimo che, dopo un ottimo primo passaggio, aveva gli occhi sul primo successo di sempre per l’Australia alla Nations Cup.

Tuttavia il pilota francese di Formula 2 è stato protagonista di un enorme salto nella sezione del ponte, recuperando tutto lo svantaggio negli ultimi metri, firmando così la vittoria della Heat 2 e mettendo il punteggio sull’1-1. Nella terza ed ultima manche è di nuovo Victor in pista per il team Francia, mentre stavolta per l’Australia SC torna Brown: come nella Heat 2, il pilota Supercars chiude in vantaggio il primo giro salvo poi venire recuperato da Martins che così vince la finale e porta a casa la sua prima Nations Cup, nonché la terza per la Francia dopo l’ultima conquistata oltre 20 anni fa con Loeb che allora affiancò Jean Alesi.

Dopo la festa di rito, per i piloti occorrerà resettare tutto e prepararsi per la Race of Champions di domani (partenza sempre alle ore 19:25 locali, le 9:25 in Italia) in cui si prospetterà un tutti contro tutti fino all’ultimo metro per mettere il proprio nome nell’albo d’oro dopo quello di Mattias Ekstrom, vincitore della passata edizione di due anni fa in Svezia.

Andrea Mattavelli