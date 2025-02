F. Regional ME | Lusail: Beeton chiude in bellezza la stagione 2025

Jack Beeton vince race-3 al Lusail International Circuit per quanto riguarda la Formula Regional Middle East Championship. L'australiano, quinto sullo schieramento di partenza, ha ottenuto la prima gioia in stagione nella giornata odierna migliorando il terzo posto ottenuto nel quinto round ad Abu Dhabi.

F. Regional ME Lusail: Jack Beeton vince l'ultima prova

Il #45 di Mumbai Falcons ha primeggiato con merito nei confronti del vincitore del Macau GP 2024 Ugo Ugochukwu (R-Ace), autore della pole nelle qualifiche di ieri. L'americano ha completato il podio insieme a Nikita Bedrin (Sainteloc), vincitore di race-1.

Sconfitto, invece, Freddie Slater (Mumbai Falcons). Il forte inglese non è riuscito a restare in Top3 nel corso dell'ultima sfida stagionale, ininfluente nell'economia del campionato visto il titolo già assegnato ieri al francese Evan Giltaire (ART).

Il #95 dello schieramento ha chiuso alle spalle di Kanato Le (ART) e davanti a Jin Nakamura (R-Ace), Ernesto Riviera (Pinnacle Motorsport), padrone della scena ieri durante la seconda competizione in programma.

Completano la Top10 Rashid Al Dhaheri (Mumbai Falcons) e Hiyu Yamakoshi (Pinnacle Motorsport), mentre la classifica rookie è stata siglata dal già citato Jack Beeton.

Difficile prestazione quest'oggi per Enzo Deligny (R-Ace) e per Matteo De Palo (Evans GP), rispettivamente in 16ma e 19ma piazza dopo essere partiti dalla 5° e dalla 7ma posizione. Niente Top10, invece, per Brando Badoer (PHM Racing), 11mo sotto la bandiera a scacchi in quel di Lusail.

Appuntamento al 2026

Cala ufficialmente il sipario sulla Formula Regional Middle East 2025, un campionato oltremodo formativo che condivide il ruolo di protagonista in inverno con la Formula Regional Oceania. L'attenzione si sposta ora sulla serie Europea che sarà in pista da maggio con l'opening round presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli. Ricordiamo che oltre alla tappa romagnola vi saranno anche i round di Imola e di Monza tra agosto ed ottobre.

Luca Pellegrini