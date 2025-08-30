F1 | GP Olanda, Piastri beffa Norris: "Chiaramente sono deluso"

Alla vigilia delle qualifiche, sembrava già chiaro chi sarebbe stato il poleman del Gran Premio d'Olanda: Lando Norris. Ma un giro perfetto di Oscar Piastri ha regalato un colpo di scena nel sabato olandese. L'australiano ha strappato la pole position al compagno di squadra per soli 12 millesimi, beffando il britannico, dominatore delle prove libere, e confermandosi ancora una volta decisivo nei momenti che contano.

Oscar Piastri, giro perfetto: pole e beffa a Norris

La pole position di Oscar Piastri sul tracciato di Zandvoort ha sorpreso tutti. Fin dalla prima sessione di prove libere era apparso che McLaren fosse la monoposto da battere in questo weekend. Tra i due piloti Papaya, Lando Norris sembrava avere qualcosa in più del suo compagno di squadra, sempre al comando nelle libere. Le qualifiche del GP d'Olanda hanno però regalato uno scenario differente. Oscar Piastri si è da subito mostrato competitivo, restando vicino ai tempi di Norris e mettendolo sotto pressione. Nel Q3 l'australiano ha trovato un giro perfetto, strappando la pole position al compagno di squadra per soli 12 millesimi, dimostrando freddezza nei momenti decisivi.

Al termine della sessione Oscar Piastri ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport F1: “Se guardiamo al quadro di come è andato il weekend è una qualifica molto soddisfacente, perchè sono stato un pochino dietro per tutto il weekend. Anche all'inizio delle qualifiche ero un pochino indietro. Considerando questo è una qualifica molto soddisfacente, però non è che prima non ci stessi provando. Ho trovato qualcosa in più, tutto ha funzionato meglio e il risultato è stato questo”. L'australiano ha poi proseguito:"Senza dubbio partire dalla pole qui, è un grosso vantaggio rispetto ad altri circuiti".

Occasione mancata per Norris: solo secondo

É stata una sessione dolceamara per Lando Norris. Dopo aver dominato tutte le sessioni di prove libere e aver dimostrato un passo migliore rispetto a Oscar Piastri, il britannico si è presentato in qualifica come il favorito. Tutto lasciava intendere che sarebbe stato lui a conquistare la pole position a Zandvoort, compiendo così il primo passo verso una possibile vittoria in un weekend fino a quel momento perfetto. Invece, proprio nel momento decisivo, Lando Norris non è riuscito a mettere insieme un giro perfetto e ha dovuto accontentarsi della seconda posizione. Un risultato comunque positivo in vista della gara di domani, che gli permetterà di partire dalla prima fila e di lottare per la vittoria, ma è anche un piccolo colpo al morale. Resta infatti l'amaro in bocca per aver visto sfumare una pole position che sembrava già scritta.

Credits: McLaren su X

Deluso al termine delle qualifiche ha commentato così la sua sessione ai microfoni si Sky Sport F1: “Chiaramente sono deluso. Volevo andare in pole e non lo sono. Però alla fine non importa se è un centesimo o un secondo, il secondo posto è il secondo posto qui. Chiaramente io volevo stare davanti ed è frustrante, però non posso farci nulla ora, devo guardare a domani. Stasera lavorerò per vedere cosa potremo trovare. Ma è una pista difficile sulla quale sorpassare. Oggi avevo la mia opportunità, domani non tanto”.

Giulia Pea