WRC | Rally Giappone, sabato: Ogier controlla Evans

Sébastien Ogier precede di 6.5 secondi Elfyn Evans al termine di un lungo ed intenso sabato d'azione in Giappone, penultima tappa del FIA World Rally Championship 2025. I due contendenti per il titolo controllano la scena, Toyota manitiene saldamente il controllo della classifica generale.

Credis: Toyota GR

Ogier vs Evans, out Katsuta

Ogier non ha avuto problemi a contenere Evans durante l'intero day-2. Sei speciali oltre alla prova conclusiva denominata ‘Toyota City’ si sono svolte quest'oggi, le GR Yaris Rally1 sono state nuovamente intoccabili sulla falsariga di quanto accaduto ieri.

Il nativo di Gap ha respinto i progressivi attacchi del gallese, secondo grazie all'uscita di scena di Takamoto Katsuta. L'idolo locale, dopo un errore durante in una chicane, ha danneggiato la propria auto rompendo il servosterzo, il #18 dello schieramento è letteralmente precipitato in classifica dopo l'11mo segmento (il primo del pomeriggio).

Ne approfitta quindi Adrien Fourmaux con la prima delle Hyundai I20N Rally1 presenti in azione. Il francese è saldamente in zona podio con 20 secondi di ritardo da Evans ed altrettanti di margine sulla Toyota di Sami Pajari, protagonista di un errore nel corso della giornata che poteva avere conseguenze ben peggiori.

Lontani tutti gli altri, problemi per Neuville

Ott Tanak segue a +2 minuti dalla testa con la seconda Hyundai, mentre è da segnalare la prematura uscita di scena di Thierry Neuville, limitato da un problema all'alberto della trasmissione durante la SS8 (primo impegno odierno).

Grégoire Munster con al Ford Puma Rally1 di M-Sport occupa quindi la sesta piazza precedendo la Toyota di Kalle Rovanperä. Il finnico rientra in zona punti dopo aver perso oltre 4 minuti nel primo giorno per un contatto con una barriera dopo una piega verso destra.

Domani sono altre sei le speciali in programma per il Rally Giappone, come sempre verranno assegnati i punti della Power Stage e dell'importantissimo Super Sunday. Sono previsti due passaggi su ogni segmento: Nukata da 20.23 km (SS15 & SS19), Lake Mikawako - 13.98 km (SS16 - SS20 Power Stage) e Okazaki da 1.98km (SS17 & SS18).

Luca Pellegrini