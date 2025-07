WEC | 6h San Paolo, qualifiche: Cadillac domina la scena, Lynn in pole

Alex Lynn precede Sébastien Bourdais nelle qualifiche della 6h San Paolo, quinta prova del FIA World Endurance Championship 2025. Il britannico ed il francese non sbagliano e monopolizzano la scena con Cadillac Hertz Team JOTA, General Motors ripete alla perfezione quanto fatto a Le Mans battendo Porsche e Peugeot.

6h San Paolo qualifiche: Cadillac come a Le Mans

Lynn, per la seconda volta in stagione, ha ottenuto la pole nel Mondiale Endurance. La Cadillac #12 ha fatto la differenza in quel di Interlagos precedendo l'auto gemella #38 del sempre competitivo Bourdais.

Le V-Series.R hanno dominato la scena nella prima e nella seconda parte delle qualifiche. Julien Andlauer e Malthe Jakobsen, rispettivamente in azione con Porsche #5 e Peugeot #94, hanno completato in terza e quarta piazza precedendo la BMW #20 di Sheldon van der Linde.

Purtroppo per il costruttore americano la Cadillac #38 dovrà però partire dalla terza piazza per aver ostacolato la Peugeot #93. Di conseguenza dalla seconda casella dello schieramento partirà la Porsche #5.

Peugeot #93, Porsche #6, BMW #15, AF Corse Ferrari #83 e Toyota GR #8 hanno completato nell'ordine una Top10 che non vede le due Ferrari 499P ufficiali di Antonio Fuoco ed Antonio Giovinazzi.

Il calabrese ed il pugliese sono stati esclusi dalla prima metà della sessione e domani partiranno in 14ma e 16ma piazza divisi delle due Alpine (#36 davanti alla #35).

Giornata difficile per Ferrari che ha sofferto anche con la 499P #83 AF Corse. Robert Kubica è riuscito a fare la differenza nell'ultimo giro cronometrato della Q1, il polacco ha concluso nono la seconda parte l'Hyperpole tenendo testa al solo Ryo Hirakawa #8. 10ma piazza per la Toyota #8, ultimo per la GR010 Hybrid #7 quest'oggi nelle mani di Kamui Kobayashi.

Da rimarcare ai margini della sessione l'11mo posto per Alex Riberas (Aston Martin #009) davanti a Nico Varrone (Proton Competition Porsche #99) ed al compagno di squadra Harry Tinckell #007.

6h San Paolo qualifiche LMGT3: prima per Barrichello e per RSL Aston

Racing Spirit of Leman Aston Martin ottiene la prima pole nel FIA World Endurance Championship a San Paolo con Eduardo Barrichello. Il brasiliano non delude le attese in casa imponendosi per 24 millesimi nei confronti della Lexus #87 di Clemens Schmid.

Il padrone di casa ha tolto il best lap alla Lexus, padrona della scena durante la Q1. Le vetture giapponesi scatteranno rispettivamente dalla seconda e dalla terza piazza grazie al lavoro del già citato austriaco e del tedesco Finn Gehrsitz.

Bene Mercedes che si completa la ‘Q2’ con il quarto posto. Lin Hodenius ha battuto le due McLaren di United Autosports (#95 e #59), la Porsche 992 GT3-R #92 Manthey, la Ford Mustang GT3 #88 Proton Competition e le due Chevrolet Corvette Z06 GT3.R di TF Sport (#33 e #81).

Escluse dalla seconda e decisiva parte delle qualifiche le due Ferrari VISTA AF Corse, le due BMW M4 GT3 EVO WRT e la Porsche #92 Manthey 1st Prohm leader del campionato dopo Le Mans con Ryan Hardwick/Richard Lietz/Riccardo Pera. La vettura #92 partirà dalla 13ma piazza alle spalle dell'Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO #27 Heart of Racing.

Domani alle 16.30 il round di Interlagos del FIA World Endurance Championship, live su Discovery + ed anche su Sky Sport.

Luca Pellegrini