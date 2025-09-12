Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 13/14 settembre
Segui in diretta su LiveGP.it tutte le gare del weekend senza perdere tempo a cercare i link...in giro per il web
Un weekend ricco di emozioni ti attende su LiveGP.it! Con noi potrai seguire su un'unica pagina tutti gli appuntamenti del motorsport in diretta streaming, senza dover perdere tempo a cercare i link…in giro per il web. Allaccia le cinture e sali a bordo con noi per vivere il mondo dei motori…in tempo reale!
Attenzione particolare alla 1000km di Suzuka dell'Intercontinental GT Challenge ed all'European Le Mans Series a Silverstone. Spazio anche al TCR World Tour (The Bend Motorsport Park), al weekend di ADAC a Spielberg ed al fine settimana tricolore del Mugello con Euro 4, Campionato Italiano GT Endurance e TCR Italy. Parentesi finale per la Michelin Le Mans Cup (Silverstone) e le due prove del NLS con in pista un ospite speciale…
Buon divertimento con tutto il motorsport in diretta streaming su LiveGP.it e…continua a seguirci per i prossimi appuntamenti in pista!
Le dirette di sabato 13 settembre
NB - Le dirette delle gare del DTM sono previste su DAZN e non su YouTube per l'Italia
6.20 | TCR World Tour - The Bend Race-1
9.00 | DTM - Spielberg Q1
11.30 | TCR Italy - Mugello race-1
11.45 | Michelin Le Mans Cup - Qualifiche Silverstone
11.50 | NLS 7
13.45 | TCR Italy DSG - Mugello race-1
14.30 | Campionato Italiano GT Endurance - Qualifiche Mugello
14.55 | ADAC GT Masters - Spielberg race-1
15.15| European Le Mans Series - Qualifiche 4h Silverstone
16.15 | ADAC GT4 - Spielberg race-1
16.30 | Michelin Le Mans Cup - Silverstone
Le dirette di sabato 14 settembre
04.45 | TCR World Tour - The Bend race-2
05.50 | Intercontinental GT Challenge - Suzuka 1000km
09.00 | DTM - Spielberg Q2
09.35 | TCR Italy - Mugello race-1
11.50 | NLS 8
12.25 | TCR Italy DSG - Mugello race-2
12.35 | 4h Silverstone - European Le Mans Series
14.25 | Campionato Italiano GT Endurance - Mugello
15.00 | ADAC GT4 - Spielberg race-2
16.25 | ADAC GT Masters - Spielberg race-2