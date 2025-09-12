Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 13/14 settembre

Segui in diretta su LiveGP.it tutte le gare del weekend senza perdere tempo a cercare i link...in giro per il web

Redazione /

Un weekend ricco di emozioni ti attende su LiveGP.it! Con noi potrai seguire su un'unica pagina tutti gli appuntamenti del motorsport in diretta streaming, senza dover perdere tempo a cercare i link…in giro per il web. Allaccia le cinture e sali a bordo con noi per vivere il mondo dei motori…in tempo reale!

Attenzione particolare alla 1000km di Suzuka dell'Intercontinental GT Challenge ed all'European Le Mans Series a Silverstone. Spazio anche al TCR World Tour (The Bend Motorsport Park), al weekend di ADAC a Spielberg ed al fine settimana tricolore del Mugello con Euro 4, Campionato Italiano GT Endurance e TCR Italy. Parentesi finale per la Michelin Le Mans Cup (Silverstone) e le due prove del NLS con in pista un ospite speciale…

Buon divertimento con tutto il motorsport in diretta streaming su LiveGP.it e…continua a seguirci per i prossimi appuntamenti in pista! 

Le dirette di sabato 13 settembre

NB - Le dirette delle gare del DTM sono previste su DAZN e non su YouTube per l'Italia

6.20 | TCR World Tour - The Bend Race-1

9.00 | DTM - Spielberg Q1

11.30 | TCR Italy - Mugello race-1

11.45 | Michelin Le Mans Cup - Qualifiche Silverstone

 11.50 | NLS 7

13.45 | TCR Italy DSG - Mugello race-1

14.30 | Campionato Italiano GT Endurance - Qualifiche Mugello

14.55 | ADAC GT Masters - Spielberg race-1

15.15| European Le Mans Series - Qualifiche 4h Silverstone

16.15 | ADAC GT4 - Spielberg race-1 

16.30 | Michelin Le Mans Cup - Silverstone

 

Le dirette di sabato 14 settembre

04.45 | TCR World Tour - The Bend race-2

05.50 | Intercontinental GT Challenge - Suzuka 1000km 

09.00 | DTM - Spielberg Q2

09.35 | TCR Italy - Mugello race-1

11.50 | NLS 8

12.25 | TCR Italy DSG - Mugello race-2

12.35 | 4h Silverstone - European Le Mans Series

14.25 | Campionato Italiano GT Endurance - Mugello

15.00 | ADAC GT4 - Spielberg race-2

16.25 | ADAC GT Masters - Spielberg race-2

 

 

 