MotoGP | GP Valencia, sabato inaspettato per Márquez: "Non ero il più veloce"

Vincitore, pure con apparente facilità, nella Sprint MotoGP: eppure Álex Márquez non si aspettava un sabato del genere a Valencia. Le stesse parole del vice-campione del mondo lasciano di stucco: non era il più veloce in pista, eppure festeggia la terza Sprint di un 2025 da coronare.

Piano eseguito alla perfezione

È quando manca la velocità che un successo vale molto di più: lo sa bene Álex Márquez, che nel 2025 ha raggiunto livelli di maturità e competitività tali da avere un controllo della situazione mostruoso. Dopo la conquista aritmetica del secondo posto mondiale, ottenuta a Sepang, Márquez aveva dichiarato di “poter correre più libero e, quindi, potermi prendere qualche rischio in più”. Da quelle parole sono arrivate una vittoria di Gran Premio e due di Sprint. “Eppure oggi non credo di aver rischiato troppo - ammette il #73 ai microfoni di Sky Sport MotoGP -. Alla prima curva mi sono ritrovato all'interno della traiettoria, anche se Marco [Bezzecchi, ndr] ha tentato di chiudere. Questo era il mio piano fin dall'inizio ed ha funzionato alla grande. Vincere davanti ai fan spagnoli, poi, è sempre speciale. Oggi non ero il più veloce in pista, ma la mia strategia è stata quella giusta”.

La sorpresa nella vittoria di Márquez arriva anche in virtù di un venerdì di certo non fenomenale, dove il più giovane dei fratelli catalani ha avuto modo di provare l'aerodinamica (e non solo) della Desmosedici GP25, visto che martedì salirà per la prima volta sulla nuovissima GP26. “Ieri abbiamo preferito concentrarsi sul pacchetto GP25 rispetto alla GP24, questo ci ha fatto rimanere indietro in termini di setup. Questa mattina abbiamo avuto modo di lavorare meglio ed oggi mi sono sentito alla grande e mi sento anche molto meglio in vista di domani”.

Fiducia rinnovata: “Domani lotto per la vittoria”

Álex Márquez ha la testa già al Gran Premio di domani, dove tiene ancora banco la questione gomme. La Medium al posteriore sembra essere la grande favorita, tanto da mettere dei dubbi al catalano anche per la Sprint odierna: “Sono stato molto tentato dall'usare la Medium anche nella Sprint perché cala un po' meno. Il team mi ha poi convinto a montare la Soft, scelta giusta. Ho calato leggermente il mio ritmo nella seconda parte di gara per essere più sicuro. La più grande differenza rispetto a questa mattina è stato il drop della gomma: nel time attack dopo un paio di giri ho subìto un grande drop. L'obiettivo per domani è quello di lottare per la vittoria: ci sarà da gestire bene la Medium al posteriore per avere grip nelle fasi finali della corsa”.

Valentino Aggio

Leggi anche: MotoGP | GP Valencia, Sprint: come va la GP25, Márquez vince