MotoGP | GP Valencia, Sprint: come va la GP25, Márquez vince

Al sabato non c'è storia: così come a Portimão, Álex Márquez balza davanti nelle prime curve e si prende l'ultima Sprint MotoGP della stagione. Ancora una volta, il ducatista precede l'eterno secondo Pedro Acosta, mentre a chiudere il podio è Fabio Di Giannantonio.

Ancora Márquez: la Sprint è sua

Álex Márquez cala il tris: terza Sprint nella stagione, seconda consecutiva. Il pilota BK8 Gresini Racing festeggia al meglio la promozione ottenuta da Ducati che, in occasione del Gran Premio di Valencia, gli ha messo a disposizione tutti gli aggiornamenti della Desmosedici GP25. Funzionano eccome, vista l'efficacia del vice-campione del mondo nel sabato spagnolo. Presa la testa della corsa nelle prime curve, il ducatista ha spezzato la resistenza di Pedro Acosta grazie ad un passo clamoroso. Il pilota KTM, ormai abbonato al secondo posto, non ha potuto fare nulla: Acosta ha anche commesso un errore in entrata di curva 8, perdendo così qualsiasi possibilità di lotta per la vittoria. Nonostante ciò, Acosta ha preso la 4ª posizione in campionato con 6 lunghezze di vantaggio su Francesco Bagnaia (14°).

Di Giannantonio e Fernández se la giocano, delusione Bez

L'unica lotta degna di nota vista negli ultimi giri di una Sprint di certo non esaltante è stata quella per la terza posizione. Raúl Fernández era l'unica speranza di Aprilia, con il madrileno particolarmente legato al Ricardo Tormo. Il pilota Trackhouse ha mantenuto l'ultimo gradino del podio fino al penultimo giro quando, dopo un lungo inseguimento, Fabio Di Giannantonio si è inserito al suo interno. Fernández è riuscito a replicare, anche se solo per qualche curva. Altro podio per Diggia nella gara del sabato, si attendono conferme nel Gran Premio domenicale.

Il più deluso del sabato di Valencia è senza dubbio Marco Bezzecchi: il pilota Aprilia, partito dalla pole position, ha gettato alle ortiche qualsiasi possibilità di lottare per la vittoria dopo poche curve. Uno stacco della frizione di certo non eclatante ha fatto perdere al riminese cinque posizioni in poche curve, con Bez capace di rifarsi solo su Fabio Quartararo (7°) e chiudere 5°. Poco male, dato che è ufficiale il 3° posto nella graduatoria mondiale per il pilota Aprilia. Sesta posizione per Franco Morbidelli, mentre Brad Binder e Ai Ogura chiudono la zona punti. Jack Miller, a lungo 9° classificato, è stato prima penalizzato con un “drop 3 positions” per il contatto con Fermín Aldeguer, penalità poi convertita in un Long Lap Penalty. Il pilota Yamaha ha chiuso 12° proprio dietro al ducatista. Disastro in HRC: al secondo giro Joan Mir stende il compagno Luca Marini in curva 2 con una staccata senza senso. È 22° Jorge Martín, complice di un errore in curva 8 dopo un'ottima partenza.

MotoGP | GP Valencia: i risultati della Sprint

Valentino Aggio

