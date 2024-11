MotoGP | GP Barcellona: le parole di Martin e Bagnaia alla vigilia del gran finale

Dopo mesi di emozioni, è arrivata alle sue battute finali un'altra stagione di MotoGP, unica categoria del Motomondiale che deve ancora incoronare il suo nuovo (o vecchio) re. Un titolo che verrà assegnato questo weekend nel GP Solidale di Barcellona, entrato in corsa in sostituzione dell'alluvionata Valencia, in programma sullo storico Circuit de Barcelona-Catalunya di Montmelò. Nell'ultima conferenza stampa stagionale, a parlare non potevano che essere i due diretti rivali nella corsa al titolo, Jorge Martin e Francesco Bagnaia.

Bagnaia, rimonta ai limiti della mission impossible

Pronto a giocarsi il tutto per tutto, Francesco Bagnaia arriva a Barcellona consapevole che di dover dare il massimo e sfiorare la perfezione per tenere vive le speranze iridate: "Sono contento di correre qui, è una grande missione aiutare Valencia e le persone colpite dall’alluvione. Guadagnare 24 punti in un solo weekend è difficile, ma proveremo a fare il massimo e a vincere entrambe le gare. Questa è una pista buona per noi, dovremo essere perfetti. Jorge potrà giocare d'attesa, gli basterà un 7° posto in entrambe le gare, ma vediamo".

Pecco ha poi sviscerato altri temi, partendo da ciò che potrebbe accadere in pista: "Non faremo nulla per compromettere il risultato di altri. Attaccherò e cercherò di vincere entrambe le gare, poi quello che succederà succederà. Anche se Jorge dovesse rallentare un po' è difficile che possa finire fuori dal podio. So che potrà avere aiuto da altri piloti come Espargarò, così come io potrò averlo dai piloti dell'Academy. Siamo in una situazione simile, ma ha 24 punti di vantaggio, può giocare un po' di più". E proprio il tracciato potrebbe avere delle insidie nascoste: "Corriamo in una pista nella quale potrebbero capitare diverse situazioni insidiose. Ci sono diversi piloti che saranno veloci qui perché quando la pista non è semplice bisogna andare più cauti con le gomme. Difficile nominare solo un aspetto chiave, ma potrebbero esserci più avversari e un piccolo errore potrebbe causare una caduta".

Anche la pressione potrebbe giocare un ruolo fondamentale: "Mi sento più libero al momento perché so che devo attaccare a testa bassa e fare quello che mi riesce meglio, ovvero andare in pista, divertirmi e cercare di vincere. Ma non si può mai sapere, non puoi mai sfuggire alla pressione e devi conviverci nel miglior modo possibile. Jorge può godersi il weekend, ha fatto una stagione fantastica. Entrambi daremo il massimo, ma questa volta il mio massimo non sarà sufficiente e dovremo vedere cosa farà lui". Poca pre-trattica, dunque: "L'unica cosa che farò è che, se inizierà il giro dietro di me, non spingerò. Ma i giochi mentali non funzionano: non li ho mai fatti e non li ho mai voluto fare. Penso che Jorge abbia capito e abbia colto il lato positivo dall'anno scorso. È meglio fare il proprio lavoro e far decidere alla pista".

Domanda secca: chi merita il titolo? La risposta non poteva che essere diplomatica: "Entrambi meritiamo il titolo per quello che abbiamo fatto. Io ho commesso più errori di lui e se vuoi diventare campione devi essere costante, e in questo Jorge è stato più bravo di me. Ma Iìin termini di risultati ho fatto meglio io. Nel caso dovesse vincere il titolo sarei felice per lui perché ci conosciamo da tanto tempo, se lo meriterebbe e sarebbe bello se lo vincesse".

Martin, manca solo un passo

Dopo una stagione da incorniciare, Jorge Martin si presenta al via dell'ultimo GP da leader del Campionato, pronto a compiere l'ultimo - fondamentale - passo per diventare il nuovo Campione del Mondo: "È un privilegio essere qui di nuovo a sfidare Bagnaia per il titolo mondiale. Ho fiducia in me stesso, anche se negli ultimi giorni mi sono passati tanti pensieri per la testa, ma da domani si torna in pista".

Un destino che è tutto nelle sue mani, e ‘Martinator’ lo sa bene: "Il mio obiettivo è fare il mio meglio dal venerdì alla domenica, poi vincere o non vincere sarà una conseguenza. Finalmente posso correre senza guardare nessun altro e guardare solo me stesso. Se dovessi vincere sabato andrebbe benissimo, ma se dovesse arrivare domenica il titolo sarei contento lo stesso". Una costante per tutta la stagione, durante la quale la crescita mentale dello spagnolo è stata più che evidente: "Rispetto all'anno scorso ho un approccio diverso. Durante la stagione mi sono concentrato su quello che posso controllare, ovvero dare il mio 100%. In generale, quest'anno ho cercato di calmarmi e di gestire meglio la pressione".

E sulla rivalità con Bagnaia si esprime così: "Sono sempre stato dietro a Pecco in tutta la mia carriera, poi quando sono arrivato in MotoGP ci ho messo 2 anni per arrivare al suo livello e ora siamo quasi allo stesso livello. Penso sia una bella rivalità, magari non siete abituati a vedere una rivalità tra due piloti che hanno un bel rapporto ma tra noi c'è molta correttezza. Speriamo di poter continuare così".

Infine, un pensiero su Ducati, che saluterà a fine anno: "Non credo che non mi abbiano preso nel team rosso perché pensano che non sia abbastanza bravo, credo che ci debbano essere stati interessi anche in altri aspetti. Sono contento della loro decisione, se pensano che sia la migliore e sono contento del mio futuro. Manteniamo un buon rapporto e non si può mai sapere cosa potrà accadere nei prossimi anni".

Gli orari del weekend

Piloti e team sono pronti a scendere in pista per l'ultimo appuntamento del Motomondiale , in scena nel weekend a Montmelò. I motori si accenderanno venerdì per le consuete sessioni di prove libere. Sabato notte le ultime prove, poi il weekend entrerà nel vivo con qualifiche e Sprint Race. Il gran finale domenica, con le gare delle tre classi in programma a partire dalle ore 11:00, con l'attesissima ultima gara di MotoGP che scatterà alle ore 14:00.

Venerdì 15 Novembre

09:00 | Moto3 – Prove Libere

09:50 | Moto2 – Prove Libere

10:45 | MotoGP – Prove Libere 1

13:15 | Moto3 – Prove 1

14:05 | Moto2 – Prove 1

15:00 | MotoGP – Prove Ufficiali

Sabato 16 Novembre

08:40 | Moto3 – Prove 2

09:25 | Moto2 – Prove 2

10:10 | MotoGP – Prove Libere 2

10:50 | MotoGP – Qualifiche

12:50 | Moto3 – Qualifiche

13:45 | Moto2 – Qualifiche

15:00 | MotoGP – SPRINT RACE (12 giri)

Domenica 17 Novembre

09:40 | MotoGP – Warm Up

11:00 | Moto3 – GARA (18 giri)

12:15 | Moto2 – GARA (21 giri)

14:00 | MotoGP – GARA (24 giri)

Come di consueto, LiveGP.it sarà live sui propri canali social per raccontare minuto per minuto le emozioni del Gran Premio Solidale di Barcellona della MotoGP.

Giorgia Guarnieri

