FIA WEC | Le GT3 si preparano per il debutto nel Mondiale

Ferrari, Porsche, BMW, Aston Martin, McLaren, Corvette, Ford, Lamborghini e Lexus sono i marchi attesi in pista nel FIA World Endurance Championship in GT3. La nota categoria di vetture che oramai ha conquistato il globo verrà ammessa per la prima volta anche nel Mondiale e nella 24h Le Mans oltre che nell’European Le Mans Series al posto delle GTE.

Sono ben 18 le auto iscritte al via, due per ogni costruttore come prescrive il regolamento. ACO ha stabilito questo limite per motivi di spazio scegliendo i costruttori ammessi, una normativa che automaticamente esclude dai giochi Audi, Mercedes ed Honda (o Acura).

Corvette prova a confermarsi

Corvette ha vinto l’ultima edizione del FIA WEC in GTE, gli americani tornano all’attacco con TF Sport. Il team britannico si allea con General Motors dopo aver collaborato a lungo con Aston Martin. La struttura di Tom Ferrier è uno dei quattro clienti che al mondo hanno comprato almeno una Corvette dopo AWA (IMSA WTSC GTD), Pratt Miller Motorsport (IMSA WTSC GTD PRO) e DXTD Racing (SRO America).

Daniel Juncadella, ex volto ufficiale di Mercedes, debutta nel FIA WEC e nella 24h Le Mans con Corvette, l’iberico guiderà l’auto #81 con il giovane francese Sébastien Baud e con l’esperto giapponese Hiroshi Koizumi. Il volto di riferimento della gemella #82, invece, sarà l’irlandese Charlie Eastwood, iscritto con il campione FIA WEC 2023 in classe LMP2 Rui Andrade e con il belga Tom Van Rompuy.

La livrea di TF Sport Corvette LMGT3 per il FIA WEC 2024

Aston Martin resta in ogni caso in pista

TF Sport ha lasciato Aston Martin che resterà in ogni caso presente nel FIA WEC con due team differenti. D’Station Racing torna all’attacco con l’ex campione del mondo in classe GTE PRO Marco Sorensen e due debuttanti francesi. Il primo, presente in ogni round ad eccezione della 24h Le Mans in cui farà posto al proprietario Satoshi Hoshino, è Clément Mateu, l’esperto transalpino condividerà l’abitacolo con l’ex campione del GT4 Europe ed FFSA GT4 Erwan Bastard.

Interessante anche la seconda line-up targata Heart of Racing. Ian James, numero uno del team che gareggia anche in North America con due auto nell’IMSA WTSC tra GTD PRO e GTD, si rimette in gioco in prima persona insieme a Daniel Mancinelli/Alex Riberas. La squadra anglo-americana debutta ufficialmente nel FIA WEC dopo aver presenziato in gran parte delle sfide del 2023 al posto di Northwest AMR.

La nuova Aston Martin Vantage EVO GT3

Valentino Rossi e BMW al via con WRT

BMW e WRT schierano Valentino Rossi, indubbiamente il nome più famoso della classe GT3. Come da copione l’ex centauro si appresta a vivere una nuova significativa parentesi della propria carriera con l’impegno nel FIA WEC ed ovviamente il debutto nella 24h Le Mans.

L’italiano è atteso a bordo della BMW M4 GT3 #46 insieme all’esperto omanita Ahmad Al Harthy ed al forte belga Maxime Martin. La squadra belga che parteciperà anche nella top class del FIA WEC avrà in scena una seconda unità (#31) con il veterano brasiliano Augusto Farfus, il campione in carica del British GT Championship Darren Leung e l’ex protagonista della classe LMP2 Sean Gelael.

La BMW M4 GT3 #46 impegnata nell'ultima Repco Bathurst 12h

Ferrari c’è con due 296 GT3

Anche Ferrari non manca all’appello con due 296 GT3 targate Vista AF Corse. Il vincitore dell’ultima Rolex 24 per quanto riguarda la classe GTD PRO Davide Rigon #54 e l’ex campione della classe GTE AM Alessio Rovera #55 saranno i due volti più importanti della formazione tricolore, entrambi hanno militato nella serie anche nel 2023.

Il veneto resta legato come negli ultimi anni dell’era GTE con Thomas Flohr e Francesco Castellacci, mentre il lombardo dividerà l'abitacolo con l’americano Simon Mann ed il transalpino François Heriau.

Vista AF Corse Ferrari 269 LMGT3

Porsche torna con Manthey

Porsche e Manthey tornano insieme per il FIA WEC 2024. Il binomio che ha vinto l’ultima edizione del DTM sarà protagonista a tempo pieno, i tedeschi sono attesi al ritorno dopo aver vinto e segnato la storia in GTE.

Richard Lietz e Klaus Bachler sono i due riferimenti per il marchio di Stoccarda. Nel primo caso a supporto dell’ex vincitore della 24h Le Mans (GTE PRO) troveremo il 18enne olandese Morris Schuring ed il due volte campione del GTWC Australia Yasser Shahin, mentre a bordo della gemella #92 oltre a Bachler avremo Alex Malykhin e Joel Stürm. La formazione citata torna insieme dopo aver corso nel GTWC Europe Endurance Cup 2023 ed aver vinto la recente stagione dell’Asian Le Mans Series conclusa due settimane fa ad Abu Dhabi.

Pure Rxcing Porsche, squadra che ha vinto l'ultima edizione dell'Asian Le Mans Series in GT

Iron Lynx e Lamborghini x2

Doppio programma per Iron Lynx e Lamborghini nel FIA WEC oltre al noto impegno tra i prototipi che vi abbiamo presentato ieri . Claudio Schiavoni e Matteo Cressoni saranno nuovamente in coppia a bordo dell’auto #60, il binomio verrà raggiunto dal francese Franck Perera che fino ad ora non ha mai gareggiato nel FIA WEC.

Gradito ritorno, invece, per le Iron Dames con Michelle Gatting e Sarah Bovy che si alterneranno a bordo dell’auto #83. La danese e la belga condivideranno l’avventura 2024 nel FIA WEC con Doriane Pin, nominata al posto di Rahel Frey. L’alfiere di Mercedes per la F1 Academy parteciperà per la prima volta in GT nel Mondiale dopo aver militato nel 2023 con PREMA a bordo con un’Oreca 07 Gibson LMP2.

Iron Lynx Lamborghini in pista in LMGT3 a meno di un mese dalla partecipazione alla Rolex 24

United Autosports e McLaren insieme per una nuova missione

United Autosports inizia una nuova avventura in LMGT3 dopo aver corso e vinto per anni in LMP2. Il team anglo-americano debutta con McLaren in GT nel Mondiale, una scelta logica ed abbastanza scontata visto che Zak Brown è il CEO di McLaren oltre ad essere proprietario del team che condivide con Richard Dean.

L’ex campione della Formula Regional Grégoire Saucy, l’ex vincitore della Porsche Carrera Cup Brazil Nicolas Costa ed il britannico James Cottingham sono attesi con la McLaren 720S #59, mentre il giapponese Marino Sato si unirà con il promettente Nico Pino e l’esperto Josh Caygill a bordo della gemella #95.

United Autosports McLaren LMGT3

Akkodis ASP al debutto con Lexus

Dopo aver vinto tutto nel GTWC Europe e non solo, un nuovo impegno sarà previsto nel 2024 per Akkodis ASP con Lexus. La squadra transalpina avrà due unità al via con due piloti di primo profilo come Kelvin van der Linde e José Maria Lopez, primo pilota che ha la chance di vantare almeno un’affermazione nel Mondiale tra Hypercar e LMGT3.

Il primo, sudafricano ex portacolori di Audi Sport, guiderà la RC F GT3 #78 con il francese Arnold Robin ed il russo Timur Boguslavskiy, debuttante nel Mondiale dopo aver vinto negli ultimi anni la 24h di Spa-Francorchamps ed il GT World Challenge Europe Endurance Cup.

L’argentino ex stella del FIA WTCC, vincitore in carriera nella 24h Le Mans e del Mondiale nella classe regina, guiderà la gemella #87 con il giovane transalpino Esteban Masson e l’esperto giapponese Takeshi Kimura. Nuova avventura per quest’ultimo che negli ultimi anni aveva sempre corso con Ferrari e Kessel Racing.

Akkodis ASP Lexus LMGT3

GT3, primo esame in Qatar

Primo esame per le GT3 per quanto riguarda il FIA WEC. Non ci sono delle differenze rispetto alle auto che vediamo nel resto del mondo ad eccezione del fornitore di pneumatici. A differenza del GTWC Europe (Pirelli) o dell’Asian Le Mans Series (Michelin) ci sarà infatti Goodyear che negli ultimi anni ha fornito le gomme alle GTE ed alle LMP2.

Team e piloti dovranno quindi adattarsi ad una mescola differente rispetto a quella che abitualmente utilizzano abitualmente. Non resta che attendere la prima sfida in Qatar, tracciato che come già detto rappresenta una significativa incognita per tutti.

Luca Pellegrini